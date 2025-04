Giá cà phê ở Mỹ được dự báo tăng dữ dội vì thuế đối ứng

Người tiêu dùng Mỹ đang đứng trước khả năng phải tiêu nhiều tiền hơn cho mỗi cốc cà phê hoặc thanh chocolate mà họ tiêu thụ, bởi thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đã áp lên những quốc gia sản xuất cà phê và ca cao lớn nhất thế giới. Thuế quan này được áp đúng vào lúc giá cà phê và ca cao tăng chóng mặt vì khan hiếm nguồn cung.

Theo tờ báo Financial Times, Mỹ nhập khẩu phần lớn cà phê mà nước này tiêu thụ từ Colombia và Brazil, hai nước sản xuất cà phê arabica lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch thuế quan đối ứng mà ông Trump công bố ngày 2/4, cà phê từ hai quốc gia Nam Mỹ này xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị đánh thuế quan 10%.

Ngoài ra, mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá cà phê ở Mỹ, bởi Việt Nam là nước sản xuất hàng đầu cà phê robusta - loại thường được dùng để sản xuất cà phê uống liền, đồng thời là một nhà cung cấp cà phê quan trọng khác của Mỹ.

“Mỹ là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, nước tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới. Bởi vậy, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chịu trận”, trưởng nghiên cứu Kona Haque của công ty giao dịch hàng hóa ED&F Man nhận xét với Financial Times.

Bà Haque nói rằng thuế quan sẽ “ngay lập tức” làm tăng giá hạt cà phê bán cho các nhà rang xay, và các doanh nghiệp này “tất yếu” sẽ phải đẩy phần chi phí gia tăng đó về phía người tiêu dùng. “Xét cho cùng, chocolate và cà phê không giống như ô tô hay tàu thủy, những sản phẩm mà ông Trump đang cố gắng khuyến khích sản xuất ở Mỹ nhiều hơn. “Đơn giản là bởi nước Mỹ không thể sản xuất những sản phẩm này”.

Giá cà phê đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây do điều kiện thời tiết bất lợi ở những khu vực trồng cà phê chính của thế giới bao gồm Brazil. Trong khi đó, giá ca cao tăng gấp gần 3 lần trong 1 năm trở lại đây, cũng do thời tiết cực đoan và do bệnh dịch ảnh hưởng tới cây trồng. Theo dự báo, giá ca cao sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn do thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà và Ecuador. Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, bị đánh thuế đối ứng 21%.

Giá cà phê arabica giao sau tại thị trường New York trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: cent Mỹ/pound.

CEO Dir Van de Put của công ty sản xuất bánh kẹo Mondelez hồi tháng 2 cho biết công ty đang phải ứng phó với “tình trạng lạm phát giá ca cao chưa từng có tiền lệ”.

CEO Brian Niccol của chuỗi bán lẻ cà phê Starbucks cảnh báo trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích hồi tháng 2 rằng “giá cà phê cao hơn đối với người tiêu dùng vốn dĩ đang phải đương đầu với sức ép có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng tới doanh số của lĩnh vực kinh doanh cà phê, và cuối cùng là ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận”.

Mỹ chỉ sản xuất được một phần nhỏ lượng cà phê và ca cao mà nước này tiêu thụ, trong đó Hawaii là vùng trồng chính hai loại cây này ở Mỹ.

Giá ca cao giao sau trên sàn ICE ở London trong 3 năm trở lại đây. Đơn vị: bảng Anh/tấn.

Nhà phân tích hàng hóa Lucrezia Cogliati của công ty BMI nói: “Chúng tôi tin là tuyên bố thuế quan đối ứng gần đây của Mỹ sẽ khiến giá cà phê ở Mỹ tăng lên, vì Mỹ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cà phê nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Mỹ chỉ sản xuất được khoảng 0,2% lượng cà phê tiêu thụ trong nước”.

Ông Cogliati nói thêm rằng “do sản xuất cà phê ở Mỹ gần như không tồn tại, chúng tôi tin rằng thuế quan tăng sẽ không làm tăng sản xuất cà phê trong nước, mà thay vào đó sẽ dẫn tới giá cà phê cao hơn đối với người tiêu dùng, rốt cục sẽ gây sức ép giảm nhu cầu”.