Dự báo giá cà phê có thể giảm 30%

Giá cà phê arabica giao sau có thể giảm khoảng 30% trong thời gian từ này đến cuối năm, vì mức giá cao kỷ lục gần đây sẽ gây suy giảm nhu cầu và đã có những dấu hiệu sớm cho thấy một vụ cà phê bội thu ở Brazil vào năm tới. Giá cà phê robusta cũng có thể giảm với tốc độ tương tự.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện về dự báo giá cà phê, mức dự báo trung vị đối với giá cà phê arabica vào thời điểm cuối năm 2025 là 2,95 USD/pound, thấp hơn 30% so với mức giá đóng cửa hôm thứ Tư tuần vừa rồi và thấp hơn 6% so với mức giá vào cuối năm 2024.

“Nhu cầu cà phê sẽ rơi vào trạng thái đình trệ như một sự phản ứng với mức giá cà phê đang rất cao”, một trong số 12 nhà giao dịch và phân tích tham gia cuộc khảo sát nói trên nhận định.

Một nguyên nhân khiến giá cà phê tăng mạnh trong thời gian gần đây là khả năng sản lượng cà phê arabica giảm ở Brazil - nước trồng cà phê arabica lớn nhất thế giới - trong niên vụ 2025/2026 sắp tới. Trong cuộc khảo sát của Reuters, mức trung vị dự báo sản lượng cà phê arabica của Brazil niên vụ 2025/2026 là 40,55 triệu bao, giảm từ mức 43,4 triệu bao của niên vụ trước.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch và phân tích trong cuộc khảo sát cho rằng Brazil có thể bội thu cà phê arabica trong niên vụ 2026/2027. “Nếu các trang trại cà phê của Brazil có thể vượt qua được giai đoạn băng giá/mưa mà không chịu thiệt hại lớn, sản lượng của niên vụ cà phê 2026/2027 ở nước này sẽ rất lớn”, một người nói.

Cà phê arabica là một trong những hàng hóa cơ bản tăng giá mạnh nhất trong năm 2024, với mức tăng khoảng 70%. Năm nay, giá nông sản này tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt kỷ lục 4,2995 USD/pound trong phiên giao dịch ngày 11/2.

Tổng sản lượng cà phê của Brazil - bao gồm cả cà phê arabica và robusta - được dự báo giảm còn 64,6 triệu bao trong niên vụ 2025/2026, từ mức 66,4 triệu bao của niên vụ 2024/2025. Trong đó, sản lượng cà phê robusta tăng bù đắp một phần sự sụt giảm sản lượng cà phê arabica.

Cũng theo kết quả khảo sát của Reuters, giá cà phê robusta được dự báo sẽ kết thúc năm 2025 ở mức 4.200 USD/tấn, giảm 28% so với mức giá đóng cửa của phiên ngày thứ Tư tuần trước và giảm 14% so với thời điểm cuối năm 2024.

Sản lượng cà phê robusta của Brazil được dự báo sẽ tăng lên mức 24,5 triệu bao trong niên vụ 2025/2026, từ mức 21 triệu bao của niên vụ trước. Sản lượng cà phê robusta của Việt Nam - nước trồng lớn nhất thế giới loại cà phê này - cũng được dự báo tăng, đạt 29 triệu bao từ 28 triệu bao của niên vụ 2024/2025, theo kết quả khảo sát.

“Nếu điều kiện thời tiết ở Việt Nam tiếp tục thuận lợi, chúng tôi dự báo sản lượng cà phê ở đó sẽ tăng vì nông dân đã đầu tư nhiều vào sản xuất trong những năm gần đây”, một người tham gia cuộc khảo sát của Reuters cho biết.

Cũng theo Reuters, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến giá cà phê tăng mạnh thời gian gần đây là chi phí giao dịch cà phê arabica trên sàn ICE tăng mạnh. Giá của hợp đồng cà phê giao sau trên sàn ICE được sử dụng như mốc tham chiếu cho giá cà phê vật chất trên toàn cầu.

Tuần vừa rồi, sàn ICE cho biết sẽ tăng mức ký quỹ (margin) giao dịch cà phê arabica. Tiền ký quỹ là một dạng tiền đặt cọc mà các nhà giao dịch phải nộp cho sàn để bảo vệ khỏi rủi ro thua lỗ.

Đối với hợp đồng cà phê arabica được giao dịch nhiều nhất, ICE nâng mức ký quỹ thêm 10%, lên mức 10.410 USD/hợp đồng trong tuần vừa rồi, cao gần gấp đôi so với mức cách đây 1 năm. Điều này có nghĩa là để giao dịch khoảng 100 tấn cà phê arabica bằng hợp đồng này, nhà giao dịch phải nộp số tiền ký quỹ hàng ngày là 62.000 USD. Số tiền ký quỹ sẽ tăng lên nếu vị thế của nhà giao dịch rơi vào trạng thái thua lỗ, nhằm đảm bảo số tiền ký quỹ là đủ để trang trải khoản lỗ tiềm năng.

Đối với các nhà giao dịch bán khống (short) cà phê arabica, việc giao dịch 100 tấn cà phê loại này có thể đòi hỏi việc nộp hàng trăm nghìn USD tiền ký quỹ mỗi ngày, bởi lẽ rủi ro thua lỗ đối với các hợp đồng bán khống là lớn hơn nhiều trong bối cảnh giá cà phê tăng mạnh. Chỉ trong 6 tháng qua, giá cà phê arabica đã tăng gần gấp đôi.