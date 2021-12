Giá tăng 234,71%, Quỹ ngoại Pyn Elite Fund chốt lời cổ phiếu CEO

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Phần Lan) vừa thông báo đã bán ra 3,96 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CE0-HNX).

Theo đó, sau giao dịch, số lượng cổ phần CEO mà PYN Elite Fund nắm giữ giảm từ 37,57 triệu cổ phiếu, chiếm 14,6% xuống còn 33,6 triệu cổ phiếu, chiếm 13,06%. Giao dịch thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 1/12 và tạm tính theo mức giá chốt phiên cùng ngày là 38.400 đồng/cổ phiếu, quỹ PYN đã thu về khoảng 152 tỷ đồng sau thương vụ này.

Động thái chốt lời của PYN Elite Fund diễn ra khi giá cổ phiếu CEO vừa có chuỗi tăng nóng trong khoảng 11 vừa qua, từ mức giá 12.100 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 1/11) thì chốt phiên ngày 29/11, giá cổ phiếu này tăng lên mức đỉnh lịch sử 45.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gần 4 lần chỉ sau hơn 1 tháng.

Tương tự, một loạt lãnh đạo của CEO đăng ký bán cổ phiếu. Cụ thể: ngày 21/11, ông Tạ Văn Tố - Phó Tổng Giám đốc đã bán thành công 100.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 8.750 cổ phiếu, chiếm 0%; còn ông Bùi Đức Thuyên - thành viên BKS đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, từ ngày 25/11 đến ngày 23/12/2021 nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết có 4 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 11. Đó là:



- CMS (CTCP CMVietNam) tăng 368,75% (tương đương mức tăng 23.600 đồng/cổ phiếu) so với tháng trước và đạt 30.000 đồng/cổ phiếu;



Tiếp đến là các cổ phiếu CEO (CTCP Tập đoàn CEO) tăng 234,71% (tương đương 28.400 đồng/cổ phiếu), đạt 40.500 đồng/cổ phiếu;



- Cố phiếu VTH (CTCP Dây cáp điện Việt Thái) tăng 116,67% (tương đương 10.500 đồng/cổ phiếu) đạt 19.500 đồng/cổ phiếu;



- Cổ phiếu CMC (CTCP Đầu tư CMC) tăng 111,43% (tương đương 7.800 đồng/cổ phiếu) đạt 14.800 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2021, CEO ghi nhận doanh thu thuần giảm 53% từ hơn 264 tỷ giảm còn gần 124 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế -58,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 7 tỷ), tương ứng giảm 906%. CEO cho biết, nguyên nhân giảm là do doanh thu thuần giảm 53% nhưng giá giá chỉ giảm 25% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid19.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO đạt 406 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ (682 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ gần 224 tỷ đồng và số lỗ này tăng gấp đối so với cùng kỳ năm ngoái (-103 tỷ đồng); Do vậy, tính đến ngày 30/9/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CEO giảm mạnh từ gần 173 tỷ đồng hồi đầu năm nay chỉ còn gần 42 tỷ đồng.