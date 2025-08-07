Tiền lớn xoay vòng, đến lượt cổ phiếu vừa và nhỏ lại “nóng”

Mặc dù các blue-chips vẫn là động lực kéo chỉ số hôm nay, nhưng sức ép chốt lời vẫn kiềm chế giá ở nhiều mã. Trong khi đó “nhiệt” lại gia tăng trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí kéo trần cả loạt.

Cả VN-Index lẫn VN30-Index chiều nay biến động tăng giảm liên tục và chỉ mạnh lên một chút gần cuối phiên. Trong khi đó chỉ số Midcap và Smallcap đi lên liên tục, càng về cuối càng tốt. VN-Index đóng cửa tăng 0,51% (+8,1 điểm), VN30-Index tăng 0,67% nhưng Midcap tăng 1,07% và Smallcap tăng 1,3%.

Sàn HoSE có 15 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần thì rổ VN30 chỉ đóng góp hai mã là VPB và TPB. Trong tổng số 80 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên thì nhóm blue-chips cũng chỉ có 5 mã. Điều này xác nhận sức mạnh giá nổi bật ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Đặc biệt nhóm Smallcap phiên này tăng mạnh thanh khoản 35,4% so với phiên trước, đạt 3.683 tỷ đồng. Trong khi đó VN30 tăng thanh khoản 15,6%, Midcap tăng 12,2%.

Rổ Smallcap cũng có những cổ phiếu tăng kịch trần với thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VDS khớp 166,5 tỷ, FCN khớp 161,4 tỷ, ORS khớp 206,7 tỷ, LCG khớp 181,4 tỷ. Dĩ nhiên các cổ phiếu nhóm này hiếm khi đạt đến ngưỡng thanh khoản trăm tỷ một mã vì thiếu các nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên hôm nay cũng khá nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền ấn tượng với biên độ tăng giá rộng: KSB tăng 4,52% với 120,3 tỷ đồng; HHS tăng 3,51% với 204,5 tỷ; KHG tăng 2,95% với 158,8 tỷ; TCM tăng 1,98% với 116,6 tỷ. Số giao dịch vài chục tỷ với mức tăng trên 1% thì rất nhiều.

Midcap hôm nay cũng xuất hiện các cổ phiếu kịch trần và giao dịch lớn như CII, ANV, DXS, DPM. Ngoài ra DIG, VSC, HCM, DXG, DCM, HHV, GMD… khớp 300 tỷ tới 500 tỷ đồng là phổ biến.

VN-Index đang bị kiềm chế bởi sự thiếu đồng thuận trong nhóm vốn hóa lớn.

Mặc dù sức mạnh giá của cổ phiếu vừa và nhỏ là ấn tượng phiên này nhưng động lực nâng đỡ chỉ số lại không nhiều. Trong 10 mã kéo điểm tốt nhất cho VN-Index thì chỉ lọt vào KDH và MSB với mức đóng góp không đáng kể. VN30-Index tăng 0,67% nhưng cũng chỉ có độ rộng 17 mã tăng/11 mã giảm. 3 cổ phiếu lớn nhất lại đỏ là VCB giảm 0,96%, VIC giảm 2,95%, VHM giảm 2,56%.

Chiều nay VPB và TPB mạnh đột biến. VPB thậm chí đạt thanh khoản riêng phiên chiều tới 1.177,4 tỷ đồng và cả phiên là trên 1.762 tỷ đồng. Chốt phiên sáng VPB đã tăng tốt 2,95% và đến chiều thì vọt lên kịch trần. Cổ phiếu nay đang trở thành một trong những mã nóng nhất thị trường, thậm chí không kém gì các cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Chỉ từ đầu tháng 7 tới nay VPB đã tăng 56,9%. TPB tuy không thanh khoản lớn bằng nhưng cả ngày cũng đạt gần 1.392 tỷ đồng. Chiều nay TPB còn chạm giá trần sớm hơn VPB và sức mạnh đủ quét sạch dư bán, còn dư mua trần hàng triệu cổ. Trong khi đó VPB còn dư bán giá trần 4,7 triệu cổ.

Ngoài hai cổ phiếu ngân hàng này, HPG tăng 5,17%, BID tăng 2,41%, GVR tăng 2,81%, FPT tăng 1,24% là các mã lớn khác bù đắp lại điểm số mất đi từ VCB, VIC và VHM. Nhìn chung nhóm VN30 vẫn đang bị kiềm chế giá suốt phiên, trừ hai cổ phiếu đóng cửa giá trần. Đây là lý do khiến VN-Index không thể tăng bứt phá được do thiếu sự đồng thuận.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, hôm nay có tín hiệu quay lại các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 11% so với hôm qua, đạt 44.100 tỷ đồng. So với thanh khoản ngày T+ thì mức thanh khoản hôm nay giảm 44%. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng cao và chấp nhận giữ cổ phiếu lại.