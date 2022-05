Gia tăng “lợi ích kép” khi sở hữu nhà phố thương mại 2 mặt tiền tại The Manor Central Park

Nhà phố thương mại 2 mặt tiền tại The Manor Central Park mang đến tiềm năng kinh doanh không giới hạn cho chủ nhân nhờ sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế ưu việt, cùng hệ thống tiện ích đa dạng.

TINH HOA NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

Khi hướng đến đầu tư bất động sản dài hạn, các nhà đầu tư không thể bỏ qua phân khúc bất động sản thương mại, đặc biệt là nhà phố trong những quần thể đô thị tiện ích đồng bộ và khép kín. Với một loạt những ưu thế nổi trội như: hạ tầng được quy hoạch tổng thể, hiện đại; thiết kế không gian linh hoạt; sự xuất hiện của nhà phố thương mại hiện đại gần đây đã nhanh chóng khắc phục nhiều điểm hạn chế của nhà phố truyền thống và tạo thành chuỗi kinh doanh sầm uất mang lại giá trị lợi nhuận cao cho chủ sở hữu.

Thế nhưng, nguồn cung trên thị trường hiện nay, tỷ lệ nhà phố thương mại trong các khu đô thị vẫn khá khiêm tốn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nhà phố thương mại được các chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết trong thiết kế, đồng thời đảm bảo các yếu tố "vàng" hút nhà đầu tư như: nhà mặt trục đường chính, quy hoạch đồng bộ bài bản, có khả năng tạo nguồn khách lớn và có liên kết vùng tối ưu nhất. Chính điều đó đã tạo nên sự khan hiếm và sức hấp dẫn đối với dòng sản phẩm này.



Không chỉ là nhà phát triển kiến tạo các công trình biểu tượng mang lại niềm kiêu hãnh cho Việt Nam như Bitexco Financial Tower, JW Marriott, Bitexco còn là doanh nghiệp tiên phong phát triển đô thị cao cấp với chuỗi đô thị hạng sang mang thương hiệu The Manor. Đặc biệt, với Khu đô thị The Manor Central Park, Bitexco cùng những kiến trúc sư hàng đầu thế giới như Carlos Zapatta, EE&K, Kume Sekkei đã kiến tạo nên một khu đô thị có quy hoạch mở thông minh hàng đầu hiện nay, trong đó những dãy nhà phố thương mại cao cấp sở hữu những ưu điểm nổi bật và vượt trội, đem lại những giá trị và tiềm năng kinh doanh sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

TỐI ƯU CÔNG NĂNG - TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP TẠI NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN

Được thiết kế độc đáo với hai mặt tiền nhằm tối ưu công năng, nhà phố thương mại thuộc Block 15 của khu phố Đông tại Khu đô thị cao cấp The Manor Central Park ngay khi ra mắt nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản Tây Nam Hà Nội.

Block 15 là phân khu duy nhất nằm tại điểm giao của 4 tuyến đường huyết mạch, gồm: đại lộ Hoàng Mai, phố đi bộ và 2 trục đường kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Xiển (vành đai 3). Nếu như tọa độ vàng cùng thiết kế 2 mặt tiền với cửa kính lớn đem lại hiệu ứng tích cực về nhận diện thương hiệu cho các căn nhà phố thì không gian tối ưu ánh sáng mang lại sự sang trọng thanh tịnh và trải nghiệm cao cấp nhất cho khách hàng.

Vị trí đắc địa này cũng mang lại lợi ích to lớn cho các chủ sở hữu khi dễ dàng tiếp cận nguồn khách hàng nội khu lẫn ngoại khu. “Một bước chân, ngàn tiện ích” - hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, giải trí đồng bộ và toàn diện, đem đến trải nghiệm sống thời thượng trọn vẹn cho cả gia đình đồng thời giữ chân du khách ở lại lâu hơn, tăng giá trị bất động sản cho dự án.

Phố đi bộ tại The Manor Central Park được quy hoạch trở thành điểm đến cho các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc.

Nhà phố hai mặt tiền tại Block 15 còn hưởng lợi lớn từ cộng đồng dân cư hiện hữu tại khu phố Tây cũng như các Block 14 - 16 cận kề. Trong tương lai, cư dân cư trú thường xuyên tại The Manor Central Park đạt tới con số 17.000 người, chưa kể lượng lớn khách bên ngoài đến vui chơi, giải trí, mua sắm tại khu đô thị. Đây chính là bảo chứng cho dòng tiền thu về đều đặn của nhà đầu tư. Điều này càng thêm chắc chắn khi phố đi bộ được quy hoạch trở thành điểm đến cho các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc chính thức đi vào hoạt động.

Chủ đầu tư Bitexco còn chăm chút từng chi tiết tại Block 15 với thiết kế vượt trội. Mỗi căn nhà được thiết kế 2 mặt tiền bằng kính cao cấp, tạo không gian mở tối đa, thu hút sự chú ý của khách hàng, đồng thời giúp đón ánh nắng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng cũng như mang lại vẻ đẹp sang trọng cho nhà phố, thuận lợi để phát triển các mô hình kinh doanh hiện đại, bắt mắt. Khu vực tầng trên được thiết kế với cửa sổ cao, sử dụng kính hộp cách âm, cách nhiệt. Ban công cũng dùng kính cường lực và lan can hoa văn cách điệu, mang đến sự tinh tế, mềm mại.

Bên trong nhà phố được trang bị toàn bộ nội thất đắt giá như: đá tự nhiên phòng tắm master loại nhập khẩu, bồn cầu treo tường, bếp 4 vùng nấu, tủ quần áo bằng vật liệu Maminate cao cấp, hệ thống lọc nước tinh khiết uống tại vòi, lan can cầu thang kính… mang tới chất lượng sống đẳng cấp cho chủ sở hữu.

"BỘ SƯU TẬP" GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Sản phẩm nhà phố thương mại cao cấp block 15 được thừa hưởng mật độ xây dựng chung của khu đô thị The Manor Central Park là 20,8%. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại khu đô thị đã đi vào quản lý, vận hành, hệ thống công viên cây xanh đã hiện hữu và các tiện ích cao cấp đang ngày càng hoàn thiện. Vì thế, chủ sở hữu nhà phố có thể ngay lập tức được thụ hưởng hệ cảnh quan và sinh thái xanh đồng bộ.

Giá trị của nhà phố tỷ lệ thuận với quá trình hoàn thiện các phân khu và tiện ích tại The Manor Central Park. Với số lượng giới hạn, chủ sở hữu nhà phố thương mại 2 mặt tiền có thể kỳ vọng gia tăng lợi ích kép đối với cả hai nhu cầu “an cư lạc nghiệp” và “đầu tư sinh lời”.

Mỗi căn nhà phố tại Block 15 được thiết kế 2 mặt tiền bằng kính cao cấp, tạo không gian mở tối đa.

Không những vậy, nhà phố thương mại 2 mặt tiền tại Block 15 còn là dấu ấn khẳng định vị thế cá nhân, gia tăng đặc quyền và cảm xúc cho chủ sở hữu khi mọi không gian tại đây đều có thể được chủ nhân cá nhân hóa. Trải nghiệm cuộc sống thời thượng, văn minh mà riêng tư, khác biệt là điều mà giới thượng lưu luôn khát khao sở hữu, đồng thời vẫn đảm bảo nhịp sống kinh doanh sầm uất, sôi động, mang lại sự phồn hoa, thịnh vượng.