Giá tăng, Phó tổng MBB đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Lê Quốc Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).



Theo đó, ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc MBBank đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MBB nhằm mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ 2/12 đến ngày 31/12/2020 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu MBB mà ông Minh nắm giữ sẽ tăng từ lên 2.298.774 cổ phiếu.

Cùng thời gian trên, Công đoàn cơ sở MBB đăng ký mua 67.390 cổ phiếu theo phương thức giao dịch qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Mục đích của việc giao dịch trên là thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước đó, Công ty NTHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) do và Vũ Thái Huyền là người đại diện phần vốn sở hữu tại SCIC - Chủ sở hữu của SIC tại MBB đăng ký bán hết 28.764 cổ phiếu, chiếm 0,0010%, nhằm đầu tư tài chính. Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận lô lẻ, từ ngày 26/11 đến ngày 25/12.

Hiện giá cổ phiếu MBB được giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu. Như vây, so với cùng giá 17.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 5/10/2020 thì giá cổ phiếu MBB đã tăng hơn 12,3%.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 14.483 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; Chi phí dự phòng rủi to là 4.193 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.134 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản có của MBB tính đến cuối tháng 9/2020 ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm.

Theo báo cáo phân tích của BVSC thì nhìn chung MBB là cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt, chất lượng tài sản được kiểm soát ở mức hợp lý với catalyst rõ ràng cho 2019-2020.

Hiện tại, cổ phiếu MBB đang được giao dịch tại P/B 1,2 lần và P/E 6,2 lần – là mức rất hấp dẫn đối với một cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận bình quân 16%/năm trong vòng 5 năm tới và ROE ở mức 20%.



BVSC tiếp tục khuyến nghị với mức giá mục tiêu 30.800 đồng/cổ phần đối với MBB. Mức giá này thấp hơn 12% so với giá mục tiêu trước đây chủ yếu là do tỷ lệ chiết khấu được điều chỉnh từ 12,5% lên 13,3% và chi phí dự phòng cho MCredit ở mức cao hơn.