Hỗ trợ cơ cấu nợ, nhóm cổ đông lớn đăng ký bán 18,7 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan Diamond Properties.

Cụ thể: CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 3,9 triệu cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup sẽ giảm từ 17,373% xuống còn 334,85 triệu cổ phiếu, chiếm 17,171% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/5- 13/6/2025 nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Cùng thời gian, mục đích và phương thức giao dịch, Diamond Properties, tổ chức có liên đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT NVL cũng đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu với mục đích tương tự. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu dự kiến còn 8,483% cổ phần, tương đương gần 165,4 triệu cổ phiếu NVL.

Nếu thành công, Diamond Properties sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn hơn 165,43 triệu cổ phiếu, chiếm 8,483% vốn tại NVL.

Bên cạnh đó, 3 cổ đông cá nhân thuộc nhóm cổ đông nội bộ đăng ký bán 11,6 triệu cổ phiếu - trong đó, ông Bùi Cao Nhật Quân đăng ký bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đăng ký bán hơn 8,44 triệu cổ phiếu và bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán 221.133 cổ phiếu.

Tổng cộng 2 cổ đông lớn và 3 cá nhân này đăng ký bán 18.753.643 cổ phiếu NVL.

Được biết, NVL công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu cải thiện so với cùng kỳ, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ quý trước nhưng tăng 155% so với cùng kỳ năm trước) và khoản lỗ ròng (sau lợi ích CĐTS) thấp hơn so với cùng kỳ, ở mức 443 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2024 và khoản lỗ ròng 567 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Lợi nhuận từ HĐKD quý 1/2025 đạt 251 tỷ đồng, duy trì xu hướng tích cực kể từ khi ghi nhận lợi nhuận dương từ quý 3/2024, so với khoản lỗ từ HĐKD 189 tỷ đồng trong quý 1/2024. Kết quả quý 1/2025 chủ yếu được hỗ trợ bởi việc bàn giao 256 căn, tương đương 17% và 21% mục tiêu bàn giao cả năm của công ty.

Tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của NVL là 109% vào cuối quý 1/2025, giảm so với mức 120% vào cuối năm 2024. Tính đến cuối quý 1/2025, tổng dư nợ vay của NVL là 59,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, với trái phiếu doanh nghiệp chiếm 30,3 nghìn tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay đến hạn trong vòng 12 tháng là 32,2 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp là 17,7 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2025, cổ đông công ty đã thông qua 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2025, cả hai đều đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước và thu hẹp lỗ ròng (trước lợi ích CĐTS), so với khoản lỗ ròng (trước lợi ích CĐTS) năm 2024 là 4,4 nghìn tỷ đồng:

- Kế hoạch 1: Doanh thu thuần 13,4 nghìn tỷ đồng (+48% YoY) và lỗ ròng (trước lợi ích CĐTS) là 12 tỷ đồng.

- Kế hoạch 2: Doanh thu thuần 10,5 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và lỗ ròng (trước lợi ích CĐTS) là 688 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu: Cổ đông thông qua các kế hoạch phát hành riêng lẻ và ESOP năm 2025 mới (thay thế các kế hoạch chưa thực hiện đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2024) và thông qua việc hủy bỏ kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu (60% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu đã được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2024).

Theo đó, cổ đông đã thông qua chi tiết về các kế hoạch phát hành riêng lẻ và ESOP được phê duyệt tại ĐHCĐ năm 2025 như sau:

- Phát hành riêng lẻ: Phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu (18% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu được đăng ký mua hết ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, NVL có thể huy động 3,5 nghìn tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán một phần các khoản phải trả (bao gồm thuế) cho Nhà nước, chi phí lương & vận hành chung, tài trợ vốn lưu động và góp vốn vào các công ty con. Dự kiến thực hiện trong năm 2025 hoặc do HĐQT quyết định sau.

- Phát hành ESOP: Phát hành tối đa 97,5 triệu cổ phiếu (5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành), một nửa lượng ESOP (tương đương 48,75 triệu cổ phiếu) từ thặng dư vốn và nửa còn lại với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm. Dự kiến thực hiện trong năm 2025.

Ngoài ra, chủ tịch NVL cho biết NVL đang xin chủ trương chuyển đổi 2 dự án tại TP.HCM: khu cảng Phú Định tại Quận 8 (gần 50 ha) và khu Quán Tre tại Quận 12 (gần 10 ha) sang nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Theo ban lãnh đạo, chiến lược này phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang trong quá trình phục hồi. Hiện giá cổ phiếu tăng 0,42% đạt 12.350 đồng/cổ phiếu.