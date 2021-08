Giá trị độc bản của dinh thự sở hữu tầm nhìn đắt giá Phoenix Legend Villas

Bất động sản hạng sang, đây là phân khúc bất động sản không dành cho số đông bởi yêu cầu khắt khe của sản phẩm từ không gian sống, đến vị trí, đến các dịch vụ đặc quyền của sản phẩm đó nhằm mang đến những trải nghiệm có 1-0-2 dành cho chủ sở hữu.

TỪ TẦM NHÌN "TRIỆU ĐÔ"

Những bất động sản đắt nhất hành tinh tại “Khu phố nhà giàu” The Peark Hồng Kông hay “Ngọn đồi siêu sao” Beverly Hills California đều có điểm chung đó là tầm nhìn vô giá, nơi sở hữu địa thế cao hàng chục, thậm chí hàng trăm met so với mực nước biển. Chính vì thế, The Peak hay Beverly Hills chưa bao giờ hết “hot” với giới siêu giàu tại đây.

Sở hữu cao độ trung bình 65m so với mực nước biển, 26 dinh thự đỉnh đồi Phoenix Legend Villas đang sở hữu 1 cao độ hiếm có tại Hạ Long. Ngay từ phòng khách của hầu hết tất cả Dinh thự, chủ sở hữu có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh vịnh Cửa Lục và vịnh Hạ Long. Hơn hết nữa, đây là tầm nhìn vĩnh viễn không bị che khuất bởi chính vị thế của ngọn đồi Hải Quân tại phường Bãi Cháy mà dự án đang tọa lạc.

Trên thế giới, với các bất động sản có tầm nhìn thoáng đãng từ trên cao và đặc biệt có tầm nhìn hướng ra mặt nước tự nhiên như sông, hồ, biển sẽ tăng giá từ 15-80% do những vị trí sở hữu cả 2 yếu tố như vậy là khá hiếm có với bất kỳ địa phương nào.

Tại Phoenix Legend Villas cũng vậy, không chỉ sở hữu tầm nhìn hiếm có đó, mà ở đây Chủ đầu tư cũng chứng tỏ độ “chịu chơi” khi chỉ kiến tạo với một số lượng hạn chế 26 dinh thự độc bản trên tổng diện tích hơn 3ha của dự án. Kết hợp với 2 tòa tháp MGallery đẳng cấp 5 sao quốc tế tạo nên một tổng thể hài hòa lấy cảm hứng từ loài chim Phượng Hoàng quyền quý với mong muốn đem lại may mắn, phước lành cho những chủ nhân ở đây.

Một điều tuyệt vời, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần kèo rèm cửa ngay tại phòng ngủ hay phòng khách, chủ nhân ở đây sẽ được tận hưởng bầu không khí trong veo, làn gió mát lành và ngắm những tia nắng đầu tiên trên mặt Vịnh kỳ quan. Hay mỗi khi chiều tà, ngồi nhâm nhi thưởng trà bên ban công lộng gió để phóng tầm mắt thu trọn khung cảnh chạng vạng, lung linh của cầu Bãi Cháy và Vịnh di sản.

ĐẾN NHỮNG "ĐẶC QUYỀN THƯỢNG LƯU"

Không chỉ sở hữu tầm nhìn “triệu đô”, chủ nhân của 26 dinh thự Phoenix Legend Villas còn sở hữ những “Đặc quyền thượng lưu” thông qua chiếc thẻ quyền lựa chọn Phoenix Legend Elite được trao tay cho chủ nhân của từng dinh thự như bảo chứng về một cộng đồng tinh hoa và thời thượng.

Sở hữu thẻ Phoenix Legend Elite, chủ nhân dinh thự có thể tận hưởng trọn vẹn hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế được tập đoàn Accor vận hành và quản lý. Tầng 20 và 21 của tòa tháp Hotels MGalley Ha Long Bay trở thành “Câu lạc bộ thượng lưu” thực sự, khi 26 chủ nhân dinh thự sẽ là thành viên của Câu lạc bộ Cigar, rượu vang và sở hữu góc tranh nghệ thuật của phòng tranh, là nơi giao lưu của cộng đồng tinh hoa.

Bên cạnh những dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao không thể thiếu như: Bể bơi 4 mùa tại tầng 4, nhà hàng ẩm thực phong cách Á – Âu, hệ thống Gym Osen, Spa… Chủ nhân 26 dinh thự còn được sử dụng các dịch vụ gia tăng khác như: Dịch vụ đầu bếp riêng; Quản gia và người phục vụ; Dịch vụ mua sắm và trợ lý cá nhân; Dịch vụ vận chuyển riêng; Dịch vụ chăm sóc trẻ em hay dắt chó đi đạo.

Ngoài ra, với tấm thẻ quyền lực Phoenix Legend Elite chủ nhân còn được tận hưởng các dịch vụ giải trí tại bể bơi Panorama, Sky Bar tại tầng cao nhất của khách sạn. Tại đây, nơi có thể vừa vui chơi, vừa ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long từ độ cao 143m so với mực nước biển.

Phoenix Legend Villas hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị không còn được cân đo đong đếm bằng triệu đồng/m2 nữa, mà sẽ là những giá trị cảm nhận và giá trị tận hưởng đặc quyền dành cho tầng lớp tinh hoa số ít. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, sản phẩm bất động sản handmade phiên bản giới hạn luôn là những sản phẩm không chịu tác động bởi chu kỳ biến động thị trường. Do vậy, đây sẽ không chỉ là “vương miện” khẳng định đẳng cấp chủ nhân mà còn là tài sản đầu tư dài hạn và an toàn nhờ những giá trị bền vững của chính sản phẩm đó theo thời gian.

Để tri ân khách hàng, Chủ đầu tư đang triển khai chính sách mua 1 được 3. Cụ thể, khác hàng sở hữu dinh thự ngay trong tháng 8/2021 sẽ được tặng 1 xe Mecerdes và 1 vourcher mua căn hộ MGallery Residences Ha Long trị giá 500 triệu đồng và rất nhiều chương trình hấp dẫn khác.

