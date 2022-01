Giá vàng giữ đà tăng trước “giờ G” chờ tin Fed

Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng nhẹ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoàn tất cuộc họp chính sách vào đêm nay theo giờ Việt Nam, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (26/1) vượt ngưỡng 61,5 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do vẫn đi xuống, giá USD ngân hàng cũng sụt mạnh.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 320.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,75 triệu đồng/lượng và 54,45 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá. Từ đầu tuần tới nay, giá sản phẩm vàng nhẫn tròn này đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,9 triệu đồng/lượng và 62,55 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Từ đầu tuần, giá vàng miếng đã tăng 600.000-700.000 đồng/lượng, nhanh hơn tốc độ tăng của giá vàng thế giới, dẫn tới chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,9 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,7-11,8 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.848,6 USD/oz, giảm 0,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi sáng nay tăng 100.000 đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay tăng 4,7 USD, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 1.848,9 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang ở vùng đỉnh của 2 tháng do bất ổn địa chính trị ở biên giới Nga-Ukraine thúc đẩy giới đầu tư mua vàng phong ngừa rủi ro. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước khi Fed có thể đẩy nhanh tiến độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nga ngày 25/1 tuyên bố đang theo dõi với một quan ngại lớn sau khi Mỹ đưa 8.500 quân tại châu Âu vào trạng thái sẵn sàng triển khai trong trường hợp căng thẳng leo thang. Nước Anh hối thúc đồng minh châu Âu chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine.

Theo chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures, vàng đang phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, dù nhà đầu tư giữ tâm lý “chờ xem” cho tới khi Fed công bố kết quả cuộc họp vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ.

Vàng tăng giá dù đồng USD đạt mức cao nhất 2 tuần. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tiếp tục dao động gần ngưỡng 96 điểm, không có thay đổi đáng kể so với sáng qua.

“Dù Fed có thể sắp công bố một chu kỳ nâng lãi suất, giá vàng vẫn bám trụ tốt. Lực hỗ trợ cho kim loại quý này đến từ mức lạm phát cao và mức độ biến động gia tăng của thị trường tài chính. Trừ phi Fed khiến thị trường bất ngờ bằng một tuyên bố cứng rắn hơn, giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Giá USD tự do tại Hà Nội chiều nay phổ biến ở mức 23.390 đồng (mua vào) và 23.460 đồng (bán ra), giảm tương ứng 20 đồng và 10 đồng so với hôm qua. Từ đầu tuần, giá USD tự do đã giảm 60 đồng.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.490 đồng và 22.770 đồng, giảm 40 đồng so với hôm qua. Sáng qua, giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng 50 đồng.