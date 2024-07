Giá vàng giữ đà tăng trước thềm báo cáo CPI Mỹ, xuất hiện dự báo 3.000 USD/oz vàng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/7), khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục làm dấy lên hy vọng rằng lãi suất sẽ sớm được cắt giảm. Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng hạn chế vì nhà đầu tư chờ Mỹ công bố số liệu lạm phát mới để căn chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Một báo cáo mới công bố dự báo rằng giá vàng có thể đạt 2.600 USD/oz trong năm nay và đạt 3.000 USD/oz vào năm 2025.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 6,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,3%, chốt ở mức 2.371,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Lúc hơn 9h sáng nay (11/7) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,11%, đạt 2.374,2 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 72,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng tăng nhờ tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau buổi điều trần thứ hai của ông Powell trước Quốc hội Mỹ.

“Ông Powell không đưa ra tín hiệu cứng rắn bất ngờ nào trong cuộc điều trần của ông ấy. Điều này trấn an thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco News nhận định.

Điều trần tại Ủy ban Dịch vụ tài chính tại Hạ viện vào ngày thứ Tư, ông Powell nói ông chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng lạm phát, nhưng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng để lập lại ổn định giá cả và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Ông Powell cũng nói Fed “đang rất tập trung để giữ đúng hướng đi đó”.

Hôm thứ Ba, ông Powell nói với Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện rằng nền kinh tế Mỹ không còn quá nóng và Fed phải cân nhắc giữa các rủi ro trái chiều, đồng thời sẽ có thể cắt giảm lãi suất nếu tình hình lạm phát có thêm bước tiến khả quan.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 70% Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 và khả năng 46% Fed có một đợt giảm lãi suất thứ hai vào tháng 12.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, còn hơn 105 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,8 điểm cơ bản, còn 4,282%.

Sau hai buổi điều trần của ông Powell, tâm điểm chú ý của thị trường đang hướng tới các báo cáo lạm phát sắp được Bộ Lao động Mỹ công bố, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 dự kiến được đưa ra vào ngày thứ Năm và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Sáu.

Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo CPI toàn phần tháng 6 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, được dự báo tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

“Nếu những số liệu được công bố phù hợp với dự báo, tức là cho thấy lạm phát tiếp tục dịu đi, giá kim loại quý sẽ tiếp tục giằng co trong vùng hẹp nghiêng về tăng”, ông Wyckoff phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo ngày 10/7, Citigroup dự báo nhu cầu vàng toàn cầu sẽ vững ở mức cao trong nửa sau của năm nay và nhờ đó, giá vàng sẽ tăng tới mức 2.600 USD/oz. Ngoài nhu cầu của nhà đầu tư, các nhà phân tích của Citigroup cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ lập kỷ lục mới về mua ròng vàng trong năm nay.

Mô hình dự báo của ngân hàng Mỹ này cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng khoảng 1.100 tấn vàng trong năm nay, tăng 5,85 so với năm ngoái. Thậm chí, trong một kịch bản khả quan, lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2024 có thể vượt 1.250 tấn.

Dự báo trên được Citigroup đưa ra trong bối cảnh số liệu về dự trữ ngoại hối của Trung Quốc công bố mới đây cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã không mua ròng vàng trong 2 tháng liên tiếp tính đến tháng 6.

Dù vậy, báo cáo của Citigroup cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đã ổn định ở mức tương đương khoảng 28-30% sản lượng khai mỏ vàng toàn cầu từ năm 2022 đến nay, một con số kỷ lục. Các nhà phân tích của Citigroup thậm chí đặt ra kịch bản cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương có thể đạt mức 35% sản lượng khai mỏ vàng toàn cầu trong năm tới do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại và mối lo về chính sách tài khóa của Mỹ.

Ngoài ra, Citigroup cũng dự báo nhu cầu vàng của người tiêu dùng và nhà đầu tư trên toàn cầu tiếp tục tăng.

“Chúng tôi vẫn lạc quan về nhu cầu vàng vật chất trong 12 tháng tới, với việc Fed bắt đầu giảm lãi suất và thị trường việc làm Mỹ suy yếu”, báo cáo viết.

Trong một môi trường như vậy, Citigroup dự báo giá vàng sẽ đạt vùng từ 2.800-3.000 USD/oz trước giữa năm 2025.