Giá vàng không giữ được mốc 2.000 USD/oz do đồng Đôla mạnh lên

Giá vàng thế giới lại tuột khỏi mốc 2.000 USD/oz do đồng USD tăng giá nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (20/4) có nơi không giữ được mốc 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,95 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,65 triệu đồng/lượng và 56,65 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.992,2 USD/oz, giảm 3,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 56,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua,

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 10,3 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 9,8-9,9 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 10 USD/oz, tương đương giảm 0,5%, còn 1.996,1 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz.

Vàng giảm giá do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng lên, khi nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi hơn về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên mức 3,6%; lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt hơn 4,25%, cao nhất gần 1 tháng

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 0,2%, chốt phiên trên mức 102 điểm.

Phiên tăng này của lợi suất trái phiếu bắt nguồn từ một báo cáo cho thấy lạm phát ở Anh vẫn ở mức cao. Số liệu này dẫn tới mối lo rằng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và khó sớm chuyển sang nới lỏng.

Theo báo cáo trên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Anh tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thay vì giảm tốc về mức tăng một con số như kỳ vọng. So với tháng trước, CPI tăng 0,8%, vượt mức dự báo tăng 0,5% mà các chuyên gia phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Theo chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures, mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Mỹ có khuynh hướng khuyến khích giới đầu tư săn tìm những cổ phiếu cụ thể. Điều này có thể khiến họ giảm ham thích đối với vàng. Ngoài ra, áp lực chốt lời đối với vàng cũng tăng lên sau khi giá kim loại quý này vượt 2.000 USD/oz.

Đó là những lý do vì sao giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 2.000 USD/oz trong tuần này.

Nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 85% Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 2-3/5.

Phát biểu hôm thứ Ba tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard nói Fed nên tiếp tục tăng lãi suất vì các số liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng, trong khi nền kinh tế vẫn tăng trưởng dù có giảm tốc.

Theo nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered, kỳ vọng gia tăng về việc Fed tăng lãi suất sẽ khiến giá vàng chịu áp lực giảm dưới 2.000 USD/oz, ít nhất trong ngắn hạn.