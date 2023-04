Giá vàng thế giới lấy lại mốc 2.000 USD/oz, trong nước giảm

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,7 triệu đồng/lượng và 56,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 2.005 USD/oz, giảm 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại thị trường New York - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 57,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 9,8-9,9 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.340 đồng (mua vào) và 23.680 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày lên 60 đồng.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 10,3 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,5%, chốt ở 2.006,1 USD/oz, theo Kitco.

Đồng USD giảm giá trở lại đã mở đường cho giá vàng tái lập mốc 2.000 USD/oz. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,3%, về ngưỡng 101,7 điểm, từ mức 102,1 điểm của phiên trước.

Bạc xanh mất giá sau khi thống kê của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 1. Dữ liệu này làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD đối với nhà đầu tư trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm phiên này, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 9% từ đầu năm tới nay. Đơn vị: USD/oz.

Câu hỏi lớn nhất của nhà đầu tư trên thị trường vàng ở thời điểm này là liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dừng tăng lãi suất sau cuộc họp vào tháng 5 hay không. Thị trường hiện gần như tin chắc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 3/5, nhưng khả năng Fed dừng nâng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 là thấp hơn.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 86% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2-3/5 và khả năng 71% Fed dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 - theo dữ liệu từ CME FedWatch.

Trong một cuộc trao đổi với Reuters ngày thứ Ba, ông James Bullard - Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis - nói rằng Fed nên tiếp tục tăng lãi suất vì các số liệu kinh tế gần đây cho thấy sự dai dẳng của lạm phát. Trong khi đó, ông Ralphael Bostic - người đứng đầu Fed chi nhánh Atlanta - nói nhiều khả năng Fed chỉ có thêm một lần tăng lãi suất nữa rồi dừng.

Ngoài ra, theo chiến lược gia Daniel Ghali của TD Securities, thị trường còn đặt câu hỏi về việc bao giờ Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. “Thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng Fed giảm lãi suất ngay từ mùa hè năm nay”, ông Ghali nói.

Việc các ngân hàng tăng lãi suất để chống lạm phát đã gây áp lực giảm giá lên vàng, vì vàng là tài sản không mang lãi suất. Dù lạm phát ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới còn cao, lãi suất tăng khiến vàng khó phát huy vai trò truyền thống là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu. Nhiều nhà phân tích nói rằng nếu Fed giảm lãi suất trong năm nay, giá vàng sẽ được dỡ bỏ một trở ngại lớn và có thể dễ dàng thiết lập kỷ lục mới.