Giá vàng lao dốc 3,5% xuống đáy 1 tháng sau “cú đấm kép” tin tức từ Mỹ và Trung Quốc

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi các nhà đầu cơ giá lên hứng “cú đấm kép” từ số liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo và thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngừng mua ròng vàng sau 18 tháng mua liên tiếp. Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc giảm lãi suất do thị trường việc làm còn “nóng” được dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực giảm đáng kể lên giá vàng trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 83,4 USD/oz, tương đương giảm 3,51%, còn 2.293,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 272.000 công việc trong tháng 5, cao hơn nhiều so với 190.000 công việc mà giới chuyên gia dự báo trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và con số 175.000 công việc mới của tháng 4. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đều vượt dự báo.

Nhà đầu tư vốn dĩ đã hy vọng bản báo cáo cho thấy một thị trường việc làm suy yếu để Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có 2 lần giảm lãi suất trong năm nay. Nhưng với sự vững vàng của thị trường việc làm như được phản ánh qua báo cáo trên, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đã giảm mạnh.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường dự báo Fed phải đến tháng 11 mới bắt đầu hạ lãi suất và sẽ chỉ có một đợt giảm duy nhất trong năm nay. Số liệu từ công cụ Fedwatch của nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG cho thấy khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 chỉ còn khoảng 56%, từ mức 70% vào hôm thứ Năm.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất cao kéo dài gây bất lợi cho giá vàng.

“Ngày hôm nay sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi liệu vàng có đủ khả năng để hấp thụ ‘cú đấm kép’ là báo cáo việc làm mạnh và việc Trung Quốc ngừng mua vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Số liệu chính thức từ Trung Quốc ngày thứ Sáu cho thấy PBOC nắm 72,8 triệu oz vàng ở thời điểm cuối tháng 5, không thay đổi so với thời điểm cuối tháng 4, đồng nghĩa không có mua ròng trong tháng 5. Dự trữ vàng này trị giá 170,96 tỷ USD ở thời điểm cuối tháng 5, tăng so với mức 167,96 tỷ USD vào cuối tháng 4 do giá vàng tăng.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã duy trì ở mức cao trong khoảng 2 năm trở lại đây, trở thành một động lực quan trọng thúc giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại 2.450 USD/oz hồi tháng 5 vừa qua. PBOC chính là ngân hàng trung ương mua ròng vàng nhiều nhất trong năm 2023, với lượng mua ròng 7,23 triệu oz - theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Đây là mức mua ròng vàng mạnh nhất của PBOC kể từ ít nhất năm 1977.

Trước khi dừng mua ròng vàng trong tháng 5, PBOC đã có 1 năm rưỡi liên tiếp mua ròng vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phiên bán tháo này của vàng còn do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ.

Triển vọng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn khiến lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản, đạt 4,434% vào cuối phiên. Chỉ số Dollar Index tăng 0,8% lên mức cao nhất trong 1 tuần, chốt phiên ở mức 104,9 điểm.

Động lực đưa USD tăng giá còn đến từ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) đã bắt đầu giảm lãi suất trong tuần này. Việc các ngân hàng trung ương lớn khác hạ lãi suất sớm hơn Fed được dự báo sẽ mang lại lợi thế cho đồng USD.

Theo trưởng phân tích Han Tan của công ty Exinity, “các nhà đầu cơ vàng giá lên đã cảm nhận một cú sốc kép vào ngày thứ Sáu”. Ông cho rằng việc Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - tạm dừng mua ròng vàng cho dự trữ quốc gia đã “làm mất đi một trụ cột lớn trong sự leo thang lên kỷ lục gần dây của giá vàng”, trong khi báo cáo việc làm mạnh hơn kỳ vọng cũng “khiến các nhà đầu cơ hoảng sợ và giá vàng phải tụt về vùng 2.300 USD/oz”.

“Cuộc tìm kiếm những đỉnh cao mới của giá vàng có thể sẽ gặp trở ngại trừ phi thị trường thấy các ngân hàng trung ương lại mua ròng vàng và triển vọng Fed giảm lãi suất sáng lên”, ông Tan nói với trang MarketWatch.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc dừng mua ròng vàng có thể chỉ là nhất thời và xuất phát từ nguyên nhân giá vàng tăng quá nhanh và mạnh.

“Trung Quốc chưa đến lúc dừng hẳn việc mua vàng. Việc họ tạm dừng trong tháng 5 chẳng qua là vì giá vàng cao kỷ lục mà thôi. Giá vàng vẫn đang tích luỹ và tin về Trung Quốc có thể kéo dài giai đoạn này của giá vàng, nhưng triển vọng tích cực của giá vàng trong dài hạn vẫn không thay đổi”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank phát biểu.

Tương tự, một báo cáo của công ty TD Securities nói “việc Trung Quốc tạm dừng mua vàng có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy họ trở nên nhạy cảm hơn với giá, xét tới việc giá vàng đã tăng như thế nào”.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,5 tấn vàng trong tuần này, nâng mức nắm giữ lên gần 835,7 tấn vàng. Các quỹ ETF - một lực lượng trên thị trường vàng - gần đây không thể hiện rõ xu hướng mua ròng hay bán ròng. Trước đó, các quỹ này đã có mấy năm bán ròng liên tiếp.