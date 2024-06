Số liệu việc làm Mỹ mạnh bất ngờ, Fed khó giảm lãi suất sớm

Nền kinh tế Mỹ có số lượng việc làm mới trong tháng 5 vừa qua vượt xa kỳ vọng - điểm dữ liệu giúp xoa dịu mối lo về sự sụt tốc của thị trường việc làm nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhưng cũng khiến giới đầu tư thất vọng vì làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Bản báo cáo được chờ đợi do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/6 cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 272.000 việc làm trong tháng trước, tăng mạnh so với con số 165.000 công việc mới của tháng 4 và vượt xa con số 190.000 công việc mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4%, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 2/2022. Trước đó, giới chuyên gia dự báo tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,9% của tháng trước hoặc giảm về mức 3,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng dù tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm còn 62,5%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Kết quả khảo sát các hộ gia đình để tính ra tỷ lệ thất nghiệp cho thấy số người cho biết duy trì được công ăn việc làm đã giảm 408.000 người trong tháng 5.

“Thoạt nhìn, báo cáo việc làm là một bản báo cáo nóng. Tuy nhiên, dữ liệu trong đó cũng cho thấy các hộ gia đình mất đi một số lượng công ăn việc làm lớn hơn. Đó có thể mới là một tín hiệu chính xác về nền kinh tế đang ở vào một điểm ngoặt. Vẫn có thể nhận thấy sự suy yếu từ những con số nằm sâu bên trong báo cáo”, chiến lược gia trưởng Liz Ann Sonders của ngân hàng đầu tư Charles Schwab nhận định với hãng tin CNBC.

Nếu tính cả những người trong độ tuổi lao động nhưng không có ý định tìm việc làm và những người chỉ làm công việc bán thời gian vì lý do kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Mỹ giữ ở mức 7,4%, không thay đổi so với tháng trước.

Kết quả khảo sát các hộ gia đình cũng cho thấy số người có công việc toàn thời gian giảm 625.000 người và số người giữ được công việc bán thời gian giảm 286.000 người.

Số việc làm mới được tạo ra trong tháng 5 chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực y tế, chính phủ, giải trí và nhà hàng - khách sạn, phù hợp với những xu hướng gần đây trên thị trường việc làm ở Mỹ. Ba lĩnh vực này có thêm số công việc mới trong tháng 5 tương ứng lần lượt là 68.000, 43.000, và 42.000, chiếm hơn một nửa số công việc mới trong toàn bộ khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế.

Về tiền lương, tốc độ tăng trưởng tiền lương theo giờ cũng cao hơn so với dự báo, đạt 0,4% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức dự báo tăng mà giới chuyên gia đưa ra trước đó tương ứng là 0,3% và 3,9%. Đà tăng mạnh của tiền lương được xem là một tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế còn dai dẳng.

“Một bước tiến, hai bước lùi. Dữ liệu ngày hôm nay xói mòn thông điệp từ các số liệu kinh tế khác gần đây về một nền kinh tế đang đuối sức. Điều này đóng sập cánh cửa đối với khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 7”, chiến lược gia trưởng Seema Shah của công ty Principal Asset Management nhận định.

“Không chỉ số lượng việc làm mới tăng trưởng mạnh, mà tăng trưởng tiền lương cũng cao hơn kỳ vọng. Cả hai dữ liệu này đều đi ngược hướng với những gì mà Fed cần để có thể bắt đầu giảm lãi suất”, bà Shah nói với CNBC.

Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh giới đầu tư ở nước này và trên toàn cầu cảm thấy bấp bênh về thời điểm mà Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất từ mức cao nhất 23 năm. Trong những tuần gần đây, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed đều phát tín hiệu không muốn sớm giảm lãi suất vì lạm phát vẫn còn cao hơn mục tiêu 2%.

Bà Sonders nhận định báo cáo việc làm này “chắc chắn mang đến những tín hiệu đòi hỏi sự cứng rắn” xét từ góc nhìn của Fed, đồng nghĩa Fed sẽ khó sớm giảm lãi suất.

Sau khi báo cáo được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai giảm đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 xuống còn khoảng 56%, từ mức 70% của ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Khả năng Fed có đợt giảm lãi suất thứ hai vào tháng 12 giảm còn khoảng 50% từ mức khoảng 68% của ngày hôm trước.

Fed chưa hề giảm lãi suất kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, Fed đã tiến hành tăng lãi suất 11 lần liên tiếp, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 5,25-5,5%.