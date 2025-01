Giá vàng lao dốc vì tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu bùng nổ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/1), khi tỷ giá đồng USD tăng lên mức cao nhất hơn 2 năm do dư âm của báo cáo việc làm Mỹ nóng hơn kỳ vọng - điểm dữ liệu củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất chậm lại và ít hơn trong năm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhảy lên mức cao nhất hơn 1 năm cũng là một nguồn áp lực đè nặng lên giá vàng.

Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 27,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 1%, chốt ở mức 2.663,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,9 USD/oz so với chốt phiên New York, tương đương tăng 0,22%, giao dịch ở mức 2.669,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 82,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo cáo việc làm tháng 12 mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước được cho là nguyên nhân khiến vàng sụt giá trong phiên đầu tuần.

Theo báo cáo này, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới có 256.000 công việc mới trong tháng 12, cao hơn nhiều so với con số 155.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp giảm về mức 4,1%, thay vì duy trì ở mức 4,2% như dự báo.

Sau báo cáo, thị trường tiếp tục cắt giảm các kỳ vọng liên quan tới việc Fed hạ lãi suất trong năm nay. Điều này đẩy tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên, từ đó gây sức ép mất giá lên vàng.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 109,96 điểm, từ mức 109,64 điểm của phiên trước và cao nhất kể từ tháng 11/2022. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, kết thúc phiên ở mức 4,79%.

“Chúng ta đã có một báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn kỳ vọng, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Giá vàng giảm cũng do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm đó”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định. Ngoài ra, ông Haberkorn cũng cho rằng nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời sau khi giá vàng tăng mạnh trong tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhìn chung, tâm lý của giới đầu tư toàn cầu đang là thận trọng trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức nhậm chức vào tuần tới. Các chính sách mà ông Trump đã đề xuất như áp thuế quan, giảm thuế trong nước và trục xuất người nhập cư trái phép được dự báo có thể đẩy lạm phát ở Mỹ tăng.

Trong một môi trường như vậy, vàng có thể phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát. Nhưng mặt khác, lạm phát cao hơn có thể khiến lãi suất ở Mỹ giữ cao hơn lâu hơn, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sẽ được công bố trong tuần này có chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 12 công bố vào ngày thứ Ba, tiếp đến là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Tư. Những số liệu này có thể là manh mối về đường đi lãi suất của Fed trong thời gian tới.

“Nếu số liệu CPI sắp công bố cho thấy những dấu hiệu của lạm phát dai dẳng, khả năng Fed giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay có thể không còn nữa”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định trong một báo cáo.

Theo hãng tin Reuters, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang kỳ vọng Fed giảm lãi suất tổng cộng 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, so với mức kỳ vọng giảm 0,4 điểm phần trăm vào tuần trước.