Giá vàng sụt mạnh vì biến động kỳ vọng lãi suất Fed

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/9), tuột khỏi mốc 2.500 USD/oz, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8. Dù số liệu thống kê này xấu hơn kỳ vọng, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed chọn mức giảm lãi suất nhỏ hơn trong cuộc họp sắp tới, dẫn đến áp lực mất giá đối với vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 19 USD/oz, tương đương giảm 0,76%, còn 2.498,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 74,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với mức của sáng hôm qua. Giá vàng thế giới quy đổi giảm mạnh một phần do giá vàng thế giới giảm và một phần do tỷ giá USD/VND cũng giảm sâu.

Báo cáo việc làm tháng 8 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này chỉ có thêm 142.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 161.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, còn 4,2%, phù hợp với dự báo.

Ngoài ra, tốc độ tăng của tiền lương cũng mạnh hơn so với trước. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, tiền lương tháng 8 tăng 3,8%, so với mức tăng 3,6% của tháng 7.

“Bức tranh việc làm khá lẫn lộn, vì tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và tiền lương theo giờ tăng nhanh hơn. Điều này khiến thị trường khó xác định Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu trong cuộc họp tháng 9”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

“Nhà đầu tư bây giờ không dám chắc Fed sẽ chọn mức giảm 0,25 điểm phần trăm hay 0,5 điểm phần trăm”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận xét. Ông cho rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào tuần tới - điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp ngày 19/8 của Fed - có thể sẽ giữ vai trò quyết định về mức giảm lãi suất trong lần họp này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hợp đồng lãi suất tương lai đặt cược khả năng 70% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, tăng từ mức 60% của ngày hôm trước. Khả năng Fed chọn mức mức giảm 0,5 điểm phần trăm là 30%, giảm từ mức 40% của ngày hôm trước.

Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói rằng báo cáo việc làm tháng 8 không khiến ông bất ngờ và việc sớm hạ lãi suất sẽ giúp thị trường việc làm giữ được trạng thái cân bằng.

Gần đây, nhiều quan chức Fed phát tín hiệu nhất trí giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng không đưa ra manh mối nào về mức giảm lãi suất mà họ muốn lựa chọn. Điều này cho thấy Fed còn thận trọng và giữ quan điểm hành động theo sự chỉ dẫn của các số liệu kinh tế.

Đồng USD tăng giá nhẹ sau báo cáo việc làm Mỹ, với chỉ số Dollar Index tăng 0,08%, chốt ở mức 101,19 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Tuy nhiên, chỉ số vẫn giảm 0,5% trong tuần này và giảm gần 1,9% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số chuyên gia tỏ ra bi quan về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn vì Fed nhiều khả năng chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trong trong lần cắt giảm đầu tiên của chu kỳ nới lỏng này. Ngoài ra, việc giá vàng không thể bứt phá qua ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng 2.550 USD/oz cũng là một chỉ báo xấu.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank nói: “Báo cáo việc làm không quá tệ, và theo tôi, chưa đủ để khiến Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào ngày 18/9. Vì vậy, tôi cho rằng giá vàng đã đạt đỉnh trong ngắn hạn và khó sớm thiết lập thêm đỉnh mới”.

Chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng khó vượt được mốc 2.550 USD/oz, nhưng ông vẫn khuyến nghị nhà đầu tư mua vàng mỗi khi giá giảm.

“Tôi cho rằng giá vàng mong muốn Fed có nhiều đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm thay vì chỉ giảm 0,5 điểm phần trăm một lần. Đường đi lãi suất của Fed là nhân tố quan trọng nhất đối với giá vàng. Chừng nào nhà đầu tư nhận thấy Fed sẽ giảm lãi suất thấp hơn lâu hơn, giá vàng sẽ bứt phá trở lại”, ông Streible nói.