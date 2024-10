Giá vàng tăng bất chấp tỷ giá đồng USD leo thang

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/10), nhờ thoát khỏi áp lực bán chốt lời trước đó trong tuần và được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh Trung Đông căng thẳng và bầu cử tổng thống Mỹ đến gần. Đáng chú ý, xu hướng tăng của giá vàng duy trì ngay cả khi tỷ giá đồng USD không ngừng tăng.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 12,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,45%, đạt 2.748,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này của vàng thế giới tương đương khoảng 84,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.167 đồng (mua vào) và 25.467 đồng (bán ra), tương ứng giảm 36 đồng/USD và 6 đồng so với sáng ngày thứ Sáu.

Cả tuần này, giá USD tại Vietcombank tăng 217 đồng ở chiều mua vào và tăng 127 đồng ở chiều bán ra. Giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,2 triệu đồng/lượng, tương đương tăng hơn 1,4%.

Mức tăng của giá vàng giao ngay tuần này là 26,9 USD/oz, tương đương tăng gần 1%. Tuần này ghi nhận mức kỷ lục mọi thời đại mới của giá vàng, khi giá vàng giao ngay đóng cửa gần 2.750 USD/oz trong phiên ngày thứ Ba. Kỷ lục nội phiên của giá vàng giao ngay được ghi nhận vào phiên ngày thứ Tư, ở mức hơn 2.758 USD/oz.

Áp lực bán chốt lời đã xuất hiện sau khi giá vàng lập kỷ lục, nhưng nhanh chóng dịu đi sau đó. Mối bất an về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông là một động lực quan trọng đưa giá vàng tăng tuần này.

Nhà đầu tư đã chờ suốt tuần để xem Israel có động thái gì nhằm vào Iran hay không. Theo tin tức vào thời điểm hơn 8h sáng nay (26/10) theo giờ Việt Nam, Israel đã tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran. Đây có thể là cuộc tấn công trả đũa của Israel đối với vụ tấn công tên lửa của Iran hôm 1/10. Giới phân tích đang chờ xem liệu hạ tầng dầu khí của Iran có trở thành mục tiêu của cuộc tấn công này.

Ngoài ra, mức độ bất định cao liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 là một lý do nữa để nhà đầu tư mua vàng. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khả năng thắng cử của cựu Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Kamala Harris có sự chênh lệch không lớn.

Môi trường lãi suất giảm trên toàn cầu cũng tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11 và khả năng chưa đầy 5% Fed giữ nguyên lãi suất.

Ngoài vàng, giới đầu tư cũng đang mua mạnh đồng USD để phòng ngừa rủi ro. Điều này khiến USD tăng giá, nhưng đà tăng của đồng bạc xanh dường như không cản được xu hướng tăng của giá vàng.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng 0,25%, đạt 104,32 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 8. Tuần này, đồng USD đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, với tổng mức tăng 0,8%, nâng mức tăng của 1 tháng trở lại đây lên hơn 3,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

“Ai cũng có thể đưa ra lý do để tin rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn. Nhưng chúng tôi xin nhấn mạnh rằng vàng không phải là sự đặt cược một chiều”, một báo cáo của công ty nghiên cứu Capital Economics nhận định, cảnh báo về khả năng xảy ra điều chỉnh giá vàng.

Tuy nhiên, trưởng chiến lược Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng giá vàng sẽ khó giảm sâu bởi mỗi lần giảm sẽ được xem là một cơ hội để mua vào. Ông nhấn mạnh rằng dù kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có như thế nào, nợ công của Mỹ sẽ tiếp tục tăng và nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro và bảo toàn giá trị vì thế sẽ còn cao.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo kinh tế mà giới đầu tư ở Phố Wall đang chờ đợi là báo cáo việc làm tháng 10 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần tới. Dữ liệu này sẽ giữ vai trò quan trọng đối với kỳ vọng của thị trường về động thái tiếp tục của Fed cũng như diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, từ đó có thể gây biến động giá vàng.

Theo ông Hansen, các đợt điều chỉnh của giá vàng từ đầu năm đến nay nhìn chung đều nông. “Các đợt điều chỉnh của giá vàng từ tháng 6 tới nay ghi nhận mức giảm bình quân 95 USD/oz, đợt mới nhất vào tháng 10 chỉ giảm 80 USD/oz. Tôi sẽ theo dõi hai mốc giá hỗ trợ quan trọng là 2.685 USD/oz và 2.666 USD/oz”, ông nói.