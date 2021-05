Giá vàng tăng nhẹ, giá mua USD tự do bất ngờ giảm sâu

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên sáng đầu tuần (3/5) tại thị trường châu Á, đưa giá vàng miếng trong nước nhích lên. Giá USD tự do giảm mạnh ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,65 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,35 triệu đồng/lượng và 55,73 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 50.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 6,1-6,2 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi giảm, có nơi đi ngang so với cuối tuần.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu hạ 70.000 đồng/lượng, còn 52,16 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 52,76 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý giữ giá ở mức 52 triệu đồng/lượng và 52,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.774,9 USD/oz, tăng 4,8 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng thế giới đang được nâng đỡ bởi xu hướng mất giá gần đây của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh sáng nay dao động quanh ngưỡng 90,3 điểm, không có nhiều thay đổi so với mức chốt của tuần trước. Trong tuần trước, chỉ số này giảm khoảng 0,6%.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Tuần này sẽ có một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, bao gồm các chỉ số ngành sản xuất và dịch vụ. Những thống kê này được dự báo sẽ tiếp tục cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ của kinh tế Mỹ, theo đó có thể đẩy cao kỳ vọng lạm phát.

Tuy áp lực lạm phát tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cam kết duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng cho tới khi kinh tế thực sự đạt được sự tăng trưởng vững chắc. Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang đề xuất thêm 2 gói chi tiêu trị giá khoảng 4 nghìn tỷ USD. Trong bối cảnh như vậy, đồng USD chịu nhiều áp lực mất giá và giá vàng - kênh đầu tư chống lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền giấy - hưởng lợi.

Nhưng một số nhà phân tích cho rằng để giá vàng thực sự bứt phá, vượt khỏi ngưỡng cản 1.800 USD/oz, lạm phát cần tăng mạnh trong thời gian dài. Ngoài ra, vàng cũng đang giảm sức hấp dẫn do thị trường chứng khoán và tiền ảo trở thành những kênh đầu tư hút vốn hơn.

Giá vàng thế giới giảm khoảng 0,6% trong tuần trước, nhưng tăng khoảng 3% trong tháng 4 - đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ đầu năm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.570 đồng (mua vào) và 23.650 đồng (bán ra). So với trước nghỉ lễ, giá USD tự do hiện giảm 30 đồng ở chiều mua nhưng không thay đổi ở chiều bán.