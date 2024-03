Giá vàng thế giới bật tăng trở lại, vàng nhẫn trong nước hồi về 70 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/3), lấy lại một phần mất mát trong phiên lao dốc chóng mặt trước đó, nhờ đồng USD giảm giá trở lại khi thị trường giữ vững kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6. Giá vàng trong nước sáng nay (14/3) hồi phục, trong đó vàng nhẫn có nơi đã trở lại mốc 70 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC đạt 81 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 78,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tuy nhiên, nếu so với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý hiện vẫn giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 68,1 triệu đồng/lượng và 69,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 900.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với cuối giờ chiều qua, nhưng còn thấp hơn 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long ở mức 68,58 triệu đồng/lượng và 70,08 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 79 triệu đồng/lượng và 81 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn 800.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm sáng qua, dù đã hồi phục khoảng nửa triệu đồng/lượng so với mức giá đóng cửa ngày hôm qua.

Nhẫn tròn SJC có giá 67,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,9-69 triệu đồng/lượng (bán ra) tuỳ trọng lượng sản phẩm.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: triệu đồng/lượng - Nguồn: Giavangvietnam.com.

Trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước đã liên tục lao dốc do ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh vào hôm thứ Ba của giá vàng quốc tế. Áp lực giảm giá vàng trong nước còn đến lượng bán gia tăng do nhiều người nắm giữ vàng lo ngại giá vàng đang bước vào một đợt điều chỉnh sau khi không ngừng lập kỷ lục thời gian gần đây - giới kinh doanh vàng cho hay. Ở mức đáy của ngày hôm qua, giá vàng miếng giảm khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với ngày hôm trước và giá vàng nhẫn giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi sáng nay, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn mức kỷ lục khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng. Kỷ lục của giá vàng thế giới được thiết lập vào hôm thứ Ba tuần này, khi giá vàng miếng vượt 82 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng vượt 71 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 2.174,5 USD/oz, tăng 15,9 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,7% so với đóng cửa phiên liền trước - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trong phiên ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay giảm hơn 1,1%, lùi xa mốc kỷ lục gần 2.200 USD/oz thiết lập vào đầu tuần.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam đứng ở mức 2.175,1 USD/oz, tăng 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York - theo dữ liệu từ Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 65,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,9 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 17,4 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới tới gần 5 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 5,9 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Chênh lệch rút ngắn giữa giá vàng trong nước và thế giới phản ánh giá vàng trong nước đã giảm sâu hơn nhiều so với giá quốc tế trong phiên ngày hôm qua, và chưa hồi phục đầy đủ vào sáng nay.

Giá vàng thế giới hồi phục khi đồng USD suy yếu vì nhà đầu tư - sau một phiên bán tháo do sức ép từ dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo - dần vững tin trở lại rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ tháng 6 năm nay. Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức giảm 0,2%, còn còn gần 102,8 điểm.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ số này đã giảm hơn 1,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

USD giảm giá và kỳ vọng về việc Fed sắp giảm lãi suất là những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, giá kim loại quý này còn được đẩy lên bởi căng thẳng địa chính trị. Ngoài cuộc chiến tranh Israel-Hamas tiếp diễn ở dải Gaza, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng leo thang trong mấy ngày gần đây khi Ukraine liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên đang ở trong một môi trường thuận lợi. Nếu Fed giảm lãi suất, giá vàng sẽ tăng mạnh. Nhưng nếu Fed chưa giảm lãi suất, thì mối lo về lạm phát cũng có thể đẩy giá vàng lên cao hơn”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định, nhấn mạnh rằng phiên tăng này cho thấy nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 65% Fed giảm lãi suất vào tháng 6, giảm từ mức 72% trước khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố vào hôm thứ Ba.

“Nếu chiến tranh Nga-Ukraine leo thang, các nước phương Tây sẽ bơm tiền nhiều hơn vào Ukraine. Hiện tại, giá vàng về căn bản đang được thúc đẩy bởi yếu tố địa chính trị và gạt sang bên mối lo về số liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng”, ông Haberkonr nói thêm.

Sau nhiều phiên bán ròng mạnh, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng trở lại trong phiên ngày thứ Tư. Mua khoảng 1,8 tấn vàng trong phiên này, quỹ nâng khối lượng nắm giữ lên mức 816,9 tấn vàng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.480 đồng (mua vào) và 24.850 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.