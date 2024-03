Giá vàng thế giới giằng co trong lúc chờ quyết định của Fed, “cá mập” SPDR Gold Trust mua liên tục

Giá vàng thế giới giằng co trong phạm vi hẹp trong lúc giới đầu tư toàn cầu chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng trong nước sáng nay (20/3) cũng lình xình dưới ngưỡng 82 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và quanh ngưỡng 69 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương giảm gần 0,1%, còn 2.158 USD/oz. Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1 USD so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 2.159,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương 64,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Trong nước, giá vàng cũng gần như đi ngang so với cuối giờ chiều qua. Nếu so với sáng hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 100.000-200.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đi ngang hoặc giảm 50.000-100.000 đồng/lượng tuỳ niêm yết của từng doanh nghiệp.

Tập đoàn Phú Quý lúc hơn niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 79,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999,9 có giá 67,8 triệu đồng/lượng và 69 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long 999,9 ở mức 67,96 triệu đồng/lượng và 69,16 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 79,7 triệu đồng/lượng và 81,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn SJC có giá mua vào là 67,45 triệu đồng/lượng và bán ra là 68,65-68,75 triệu đồng/lượng tuỳ trọng lượng sản phẩm.

Giá vàng chững lại do nhà đầu tư thận trọng trước khi Fed công bố kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Cuộc họp này của Fed đã bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, với một tuyên bố của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Thị trường đang dự báo Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 5,25-5,5%, nhưng có thể phát tín hiệu giữ lãi suất cao hơn lâu hơn so với kỳ vọng bấy lâu. Một tín hiệu cứng rắn như vậy từ Fed có thể gia tăng áp lực giảm lên giá vàng, khiến giá kim loại quý này tụt sâu hơn dưới mốc kỷ lục gần 2.200 USD/oz thiết lập vào tuần trước. Ngược lại, nếu Fed tỏ ra mềm mỏng, giá vàng có thể bứt phá.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Sức tăng của giá vàng có vẻ đang cạn. Sau khi tăng mạnh trong 1-2 tuần qua, giá vàng đang chững lại vì thị trường giảm bớt các đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất”, chiến lược gia Ryan McKay của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không cho rằng giá vàng sẽ sớm có một đợt tăng mạnh nữa. Nhưng chúng tôi cũng không cho là sẽ có một đợt bán mạnh, vì thị trường vàng vật chất vẫn đang vững và các trạng thái vàng vẫn đang nghiêng về giá lên”, ông McKay phát biểu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên ngày thứ Ba, nhưng đồng USD tăng giá.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,295%, sau mấy phiên tăng gần đây. Trong khi đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay đã tăng lên mức gần 103,9 điểm, cao nhất trong hơn 2 tuần.

Trong nước, USD cũng tăng giá mạnh. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.550 đồng (mua vào) và 54.920 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng và giá bán tăng 30 đồng so với sáng qua.

Đáng chú ý, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng. Trong phiên mua ròng thứ ba liên tiếp, quỹ mua hơn 4 tấn vàng, tăng mức nắm giữ lên 837,5 tấn vàng. Từ hôm thứ Sáu đến nay, quỹ đã mua ròng gần 20 tấn vàng sau một thời gian dài gần như chỉ bán ròng.