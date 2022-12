Giá vàng thế giới tăng dữ dội sau báo cáo lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giá vàng thế giới bùng nổ qua mốc chủ chốt 1.900 USD/oz sau khi báo cáo lạm phát công bố ngày thứ Năm củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ tăng lãi suất và khiến đồng USD suy yếu nhanh. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/12) có nơi đi ngang, có nơi giảm, trong khi giá USD niêm yết tại ngân hàng thương mại giảm 200 đồng/USD.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 34,3 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,9%, chốt ở mức 1.804 USD/oz. Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.802 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, tăng 0,2% trong tháng 11 so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tháng thấp hơn dự báo tăng 0,3% mà giới phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của Dow Jones, nhưng mức tăng năm phù hợp dự báo.

Các mức tăng này đều giảm so với tháng 9 - kỳ báo cáo mà PCE lõi tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng suy yếu của lạm phát ở Mỹ củng cố khả năng Fed tăng lãi suất chậm lại ngay từ tháng 12, thậm chí có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ở một thời điểm nào đó trong năm 2023. Giá vàng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố có thể Fed sẽ giảm bước nhảy lãi suất từ tháng tới. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất tăng không có lợi cho giá vàng và ngược lại.

Các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng 91% Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, thay vì tăng 0,75 điểm phần trăm, trong cuộc họp vào ngày 14/12.

Đồng USD rớt giá mạnh sau báo cáo PCE càng hỗ trợ thêm cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm gần 1,2% còn hơn 104,7 điểm. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ số này đã giảm hơn 5,5% - theo dữ liệu từ MarketWatch.

Dollar Index đang ở mức gần thấp nhất 4 tháng. Hồi tháng 10, chỉ số thiết lập mức đỉnh 20 năm ở 115 điểm. Vàng được định giá bằng USD nên đồng bạc xanh tăng giá thường không có lợi cho giá vàng, và ngược lại.

“Biểu đồ giá vàng đã xuất hiện xu hướng tăng, từ đó thu hút lực mua kỹ thuật. Việc Chủ tịch Fed ngả về một lập trường mềm mỏng hơn đang hỗ trợ các hàng hoá cơ bản trong đó có vàng và khiến cho chỉ số USD trượt dốc”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm tới nay. Đơn vị: USD/oz.

Trên biểu đồ, giá vàng đã vượt các ngưỡng bình quân 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, và điều này được các nhà giao dịch xem là tín hiệu giá lên.

Sau báo cáo lạm phát, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư hướng tới báo cáo việc làm tháng 11 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Thị trường việc làm của Mỹ được cho là tiếp tục thắt chặt cho dù Fed đã nâng mạnh lãi suất từ đầu năm đến nay để chống lạm phát. Một thị trường việc làm còn vững mạnh đồng nghĩa với việc Fed còn cơ sở để tiếp tục siết chính sách tiền tệ. Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có thêm 200.000 công việc mới trong tháng 11, giảm từ mức 261.000 công việc mới ghi nhận trong tháng 10.

Theo chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank, nếu số liệu việc làm yếu hơn dự báo, “giá vàng chắc chắn có lý do để tăng lên mức cao hơn”.

Tuy nhiên, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới bán ròng vàng trong phiên ngày thứ Năm. Xả 1,5 tấn vàng, quỹ này hiện còn nắm 906,6 tấn vàng.

Trong nước, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.320 đồng (mua vào) và 24.600 đồng (bán ra), giảm 200 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá mua vào là 53,45 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,35 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.