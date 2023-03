Giá vàng thế giới tăng dữ dội sau vụ sụp đổ ngân hàng Mỹ

Lúc gần 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng đi ngang và tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,9 triệu đồng/lượng và 54,75 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66 triệu đồng/lượng và 66,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào đi ngang nhưng giá bán ra tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 13,1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 37,2 USD/oz, tương đương tăng hơn 2%, chốt ở 1.869,1 USD/oz. Mức giá này tương đương 53,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá vàng tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD sụt giảm sau vụ đổ vỡ của một ngân hàng khu vực có quy mô lớn của nước này.

Cơ quan chức năng Mỹ đã giành quyền kiểm soát Silicon Valley Bank - một ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cấp vốn vay cho các công ty công nghệ - sau khi nhà băng này không thể tìm được một đối tác mua lại. Đây là vụ đổ vỡ ngân hàng lớn nhất ở Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

“Vừa có một vụ đổ vỡ ngân hàng lớn của Mỹ, lớn nhất kể từ năm 2008. Điều này rõ ràng khiến thị trường hoảng sợ”, CEO Sylvia Jablonski của Defiance ETFs nhận định với hãng tin CNBC.

Vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ cùng phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo. Trái phiếu được mua mạnh, khiến lợi suất giảm, càng có lợi cho giá vàng vì vàng là tài sản không có lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tụt về dưới mức 3,7% trong phiên ngày thứ Sáu, từ mức hơn 3,9% vào phiên ngày thứ Năm.

Đồng USD tụt giá, với chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,6%, đóng cửa ở mức hơn 104,6 điểm. USD mất giá có lợi cho giá vàng, vì vàng là một tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh. Tuy nhiên, Dollar Index đã tăng hơn 0,1% trong tuần này và tăng gần 1% trong 1 tháng trở lại đây.

Phiên tăng ngày thứ Sáu đưa giá vàng lên mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 2. Dù giảm mạnh vào đầu tuần, giá vàng đã có hai phiên tăng mạnh vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, để chốt tuần với mức tăng 0,7%. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của giá kim loại quý này, bất chấp áp lực từ triển vọng lãi suất tăng và xu hướng tăng của đồng USD.

“Tôi cho rằng điểm chính nằm ở lợi suất trái phiếu. Lợi suất giảm ngày hôm nay đã tạo ra một cú huých cho giá vàng”, Giám đốc giao dịch David Meger của High Ridge Futures nhận định.

Tính từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 2,4%.

Lực hỗ trợ cho giá vàng trong phiên ngày thứ Sáu còn đến từ báo cáo việc làm tháng 2 do Bộ Lao động Mỹ công bố.

Khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này có thêm 311.000 công việc mới trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 205.000 công việc mới mà giới phân tích đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 3,6%, so với mức dự báo là 3,4%, do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên mức 62,5% - mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Đối với nhà đầu tư, tin tốt từ báo cáo này là tiền lương bình quân tính theo giờ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo là tăng 4,8%. Mức tăng tháng là 0,2%, cũng thấp hơn so với con số dự báo là tăng 0,4%. Sự giảm tốc của tiền lương mang tới cho nhà đầu tư kỳ vọng vào một sự bớt cứng rắn của Fed.

Trước đó trong tuần này, vàng chịu áp lực giảm mạnh vì sự cứng rắn mà Chủ tịch Fed Jerome Powell thể hiện trong hai phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông Powell nói rằng để lạm phát thực sự được khống chế, lãi suất có thể phải tăng lên mức cao hơn và giữ ở mức cao trong thời gian lâu hơn so với dự kiến.

“Thị trường nhận thấy rằng, yếu tố tiền lương trong báo cáo việc làm của Mỹ đã tăng chậm hơn so với dự báo. Điều này bù lại số liệu cho thấy số lượng việc làm mới tăng mạnh hơn dự kiến”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ xả 3,4 tấn vàng, giảm nắm giữ còn gần 903,2 tấn vàng. Khoảng nửa tháng trở lại đây, quỹ bán ròng gần 14 tấn vàng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 23.500 đồng (mua vào) và 23.840 đồng (bán ra), giảm 20 đồng so với sáng qua. Cả tuần, giá USD tại ngân hàng này giảm 50 đồng.