Giá vàng thế giới vẫn tăng, trong nước bất ngờ tụt gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giữ đà tăng, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (9/2) đột ngột sụt gần 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá USD tự do cũng sụt dưới mốc 23.600 đồng, trong khi giá USD ngân hàng tăng vọt lên gần 22.900 đồng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,45 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,7 triệu đồng/lượng và 54,5 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đông/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 61,7 triệu đồng/lượng và 62,45 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 1 triệu đồng/lượng và 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi giảm mạnh sáng nay, do giá vàng thế giới tăng mà giá vàng trong nước lại lao dốc. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh hơn 13 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.825,5 USD/oz, tăng 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 5,3 USD/oz, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 1.826,6 USD/oz.

Theo Reuters, nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro địa chính trị đang cao do căng thẳng giữa Nga với Ukraine và phương Tây chưa có dấu hiệu xuống thang.

Ngoài ra, vàng còn được mua để phòng ngừa lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ được dự báo tăng 7,2-7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất 70 năm. Báo cáo CPI Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Năm tuần này.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng bị hạn chế phần nào do giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Công cụ FedWatch Tool của sàn CME cho thấy thị trường đang phản ánh khả năng 70% Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và khả năng 30% Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào giữa tháng 3.

Ngoài ra, vàng còn chịu áp lực giảm từ lợi suất trái phiếu tăng trên toàn cầu, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Sau khi đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên đỉnh mới trong phiên ngày thứ Ba. Trong phiên, có lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 1,97%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2019.

Tỷ giá USD trên thị trường quốc tế không có nhiều biến động, với chỉ số Dollar Index sáng nay tiếp tục dao động quanh ngưỡng 95,5 điểm như sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.530 đồng (mua vào) và 23.590 đồng (bán ra), giảm tương ứng 20 đồng và 40 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.610 đồng và 22.890 đồng, tăng 80 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. Trong vòng 2 ngày, giá USD tại ngân hàng này đã tăng 110 đồng.