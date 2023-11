Giá vàng trong nước bất ngờ sụt 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu hướng giảm, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (6/11) thậm chí còn giảm mạnh hơn, tụt sâu dưới mốc 70 triệu đồng/lượng. Giới phân tích cho rằng giá vàng quốc tế đang thiếu động lực để bứt phá sau khi không giữ được mốc chủ chốt 2.000 USD/oz trong tuần vừa rồi.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 67,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 1,75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra, khiến chênh lệch giữa hai đầu giá tăng gấp đôi, lên mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 58,75 triệu đồng/lượng và 59,75 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68 triệu đồng/lượng và 69,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 1,5 triệu đồng/lượng và 700.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.985 USD/oz, giảm 8,2 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,4%, so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 58,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 10,6-10,7 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 10,9-11,1 triệu đồng/lượng vào cuối tuần. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.230 đồng (mua vào) và 24.600 đồng (bán ra), giảm 90 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước. Giá USD giảm mạnh cũng là một nguyên nhân khiến giá vàng miếng giảm, bên cạnh việc giá vàng thế giới đi xuống.

Trên thị trường quốc tế, nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang giảm bớt khi chiến tranh Israel-Hamas ít có dấu hiệu lan rộng. Giới phân tích cho rằng đến hiện tại, bất ổn địa chính trị này đã được phản ánh hết vào giá vàng.

Ngoài ra, giá vàng cũng được cho là đã phản ánh đầy đủ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng thêm lãi suất trong năm nay.

Bởi vậy, giá kim loại quý này đang cần những chất xúc tác mới để có thể tăng cao hơn. Việc giá vàng vượt 2.000 USD/oz trong tuần trước nhưng không duy trì được mốc giá này và kết thúc tuần giao dịch trong trạng thái hầu như đi ngang so với cuối tuần trước là một dấu hiệu cho thấy xung lực tăng đang thiếu.

5 năm qua, giá vàng thế giới tăng gần 61%. Đơn vị: USD/oz.

“Giá vàng đang mất dần xung lực tăng có được từ khủng hoảng địa chính trị”, nhà phân tích Christopher Vecchio của công ty DailyFX.com nói với trang Kitco News. Ông Vecchio nói rằng mặc dù một sự kiện địa chính trị như cuộc chiến tranh ở dải Gaza có thể mang lại động lực tăng giá ngắn hạn cho vàng, nhưng ít có tác dụng thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Ông nói một đợt tăng giá vàng dựa trên một sự kiện địa chính trị như vậy chỉ có thể duy trì được nếu căng thẳng liên tục leo thang.

“Biến động lớn của giá vàng về cơ bản đã kết thúc. Nhưng tôi cũng không muốn bán khống vàng vì đồng USD sẽ còn suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm sẽ mang tới lực hỗ trợ cho vàng. Tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng sẽ rất chậm”, ông Vecchio nhận định.

Việc nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất thêm trong thời gian còn lại của năm nay đang gây áp lực giảm lên tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Sáu vừa rồi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm mất hơn 9 điểm cơ bản, còn 4,57 điểm, từ mức đỉnh của 16 năm trên 5% thiết lập vào tháng trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm 1,4% trong tuần vừa rồi, chốt tuần ở mức dưới 105,1 điểm.

Ở một góc nhìn lạc quan hơn, ông Ole Hansen - trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank - nói cho rằng việc củng cố quanh mức giá hiện tại sẽ là điều lành mạnh đối với giá vàng.

“Giá vàng đã chững lại sau khi tăng gần 200 USD/oz vào tháng trước, một phần vì hoạt động chốt lời sau khi giá vượt mốc 2.000 USD/oz. Sau khi tăng quá mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, thị trường cần điều chỉnh và tích luỹ, nhưng cho đến nay, sự điều chỉnh vẫn tương đối nông, với mức hỗ trợ xuất hiện ở ngưỡng 1.953 USD/oz, và tiếp đó là 1.933 USD/oz”, ông Hansen nói, và cho rằng giá vàng sẽ phải giảm trở lại mức 1.900 USD/oz mới có thể khiến xu hướng tăng bị đảo ngược.