Giá vàng trong nước sụt đột ngột, “cá mập” SPDR Gold Trust gom vàng 3 ngày liên tiếp

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, tạo ra một lực nâng đỡ cho giá vàng giữa lúc tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trở lại.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 550.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,05 triệu đồng/lượng và 52,95 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 64,8 triệu đồng/lượng và 65,8 triệu đồng/lượng, giảm 750.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,9-16,1 triệu đồng/lượng.

Vào lúc đầu giờ sáng, giá vàng miếng bán ra còn dao động ở mức 66,2-66,3 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng bất ngờ tụt nhanh vài trăm nghìn đồng/lượng chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, dù giá vàng thế giới trong thời gian đó không biến động.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.724,2 USD/oz, giảm 6,8 USD/oz so với giá đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,9 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi vào sáng hôm qua.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay giảm 9,7 USD/oz, tương đương giảm 0,6%, còn 1.717,4 USD/oz.

Vàng giảm giá khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt “nóng” trở lại sau mấy ngày liên tiếp hạ nhiệt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng 14 điểm cơ bản, lên mức 3,749%, sau hai ngày giảm liên tiếp. Chỉ số Dollar Index hồi hơn 1%, về vùng 110 điểm, từ mức hơn 109 điểm của phiên trước.

“Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của đồng USD và lợi suất, và kết quả là giá vàng lại lùi bước sau khi tăng bùng nổ trong mấy phiên trước”, Giám đốc giao dịch kim loại quý David Meger của High Ridge Futures nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz.

Vào đầu tuần này, đồng USD và lợi suất cùng giảm, trong khi giá vàng tăng, do số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ có vẻ yếu đi. Tuy nhiên, dữ liệu mới công bố ngày thứ Tư lại cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt, theo đó củng cố lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dập tắt những tia hy vọng le lói về một sự dịch chuyển sớm của Fed sang mềm mỏng hơn. Điều này mở đường cho USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm hàng tháng. Bản báo cáo được kỳ vọng sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng và toàn diện hơn về tình hình thị trường lao động Mỹ cho các nhà đầu tư và hoạch định chính sách.

“Fed đang rất tập trung vào thị trường việc làm. Chúng ta đã thấy dấu hiệu giảm tốc trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, nếu báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến, thị trường vàng sẽ rất thất vọng”, ông Meger nói.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự cứng rắn của Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, nói rằng cuộc chiến chống lạm phát của Fed “có thể mới chỉ đang ở những ngày đầu” bất chấp “những tia hy vọng” có được từ những số liệu gần đây.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng phiên thứ ba liên tiếp trong phiên ngày thứ Tư. Quỹ mua ròng thêm 1,7 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 946,3 tấn vàng. Trong ba phiên, quỹ mua ròng 6,6 tấn vàng, sau khi đã bán ròng khoảng 20 tấn vàng trong vòng nửa tháng. Việc “cá mập” này mua ròng trở lại được xem là một động lực để giá vàng giữ vùng 1.720 USD/oz cho dù USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng trở lại.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.735 đồng (mua vào) và 24.015 đồng (bán ra), giảm 15 đồng so với sáng hôm qua.