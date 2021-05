Giá xăng, dầu có thể tăng khoảng 300 đồng/lít ngày mai

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6/5 tăng so với kỳ tính giá ngày 27/4.

Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 74,24 USD/thùng, xăng RON 95 là 76,36 USD/thùng, cùng tăng khoảng 3% so với kỳ trước. Riêng xăng RON 95 có thời điểm lên tới 78,14 USD/thùng. Tương tự, giá dầu cũng biến động đi lên, dầu hỏa có ngày chạm mức 72,63 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 24/1/2020.

Trên thị trường thế giới, tính đến sáng ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2021 đứng ở mức 64,91 USD/thùng, giảm 0,48 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 10/5. Còn giá dầu Brent giao tháng 7/2021 đứng ở mức 68,27 USD/thùng, giảm 0,57 USD/thùng so với cùng với thời điểm ngày 10/5. Nguyên nhân khiến giá dầu ngày 11/5 giảm mạnh chủ yếu do lo ngại diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 ở châu Á đã gây áp lực lên thị trường.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá xăng, dầu thế giới mấy ngày gần đây tuy có giảm nhưng xu hướng chung vẫn là tăng nhẹ. Vì vậy, giá xăng, dầu trong nước ở kỳ điều chỉnh vào ngày mai (12/5) có thể tăng theo xu hướng của giá xăng, dầu thế giới.

Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG), giá xăng E5 RON 92 có thể tăng tới khoảng 300 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng tăng tới hơn 300 đồng/lít. Tương tự, dự báo giá các mặt hàng dầu cũng có xu hướng tăng nhẹ. Giá dầu mazut có thể tăng khoảng 220 đồng/kg, giá dầu diesel có khả năng tăng 320 đồng/lít và giá dầu hỏa cũng tăng tới 450 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước vào ngày mai (12/5) sẽ có lần thứ hai tăng liên tiếp. Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/4), liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng giá xăng, dầu.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 182 đồng/lít, giá bán tối đa 17.988 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 191 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa 19.161 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 187 đồng/lít, giá bán tối đa 14.328 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 432 đồng/lít, giá tối đa 13.259 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 336 đồng/kg, giá bán tối đa 14.023 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 27/4, Liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu. Đồng thời, thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít (kỳ trước là 1.800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 250 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (như kỳ trước).