Giải mã phong cách thiết kế cho những người trẻ thích văn hoá phương Đông

Phong cách kiến trúc nội thất phương Đông vừa gần gũi lại vừa nghệ thuật được vận dụng linh hoạt tại dự án The Sol City. Lựa chọn đơn vị nội thất uy tín hàng đầu trong ngành, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho cư dân.

GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

Nhắc đến kiến trúc phương Đông không thể không kể đến 2 tuyệt tác nổi tiếng thế giới là Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) và đền Itsukushima (Nhật Bản). Hai tuyệt tác này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, có tầm ảnh hưởng to lớn đến phong cách kiến trúc phương Đông.

Khác với phương Tây, kiến trúc phương Đông kế thừa những tinh hoa truyền thống cổ xưa, kết hợp cùng yếu tố hiện đại tạo nên không gian sống vừa gần gũi lại vừa nghệ thuật, mang tính đại diện cho phong cách sống của chủ nhân. Nếu như người Nhật có xu hướng trang trí nhà cửa với màu sắc trung tính, hài hòa, tinh tế thì người Trung Hoa lại ưa chuộng nội thất có chi tiết cầu kỳ, màu sắc tương phản, tuân theo quy luật đối xứng.

Một điểm đặc biệt khác là những ngôi nhà theo phong cách thiết kế phương Đông khá tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Vật liệu thiết kế nội thất thường được chọn có nguồn gốc từ gỗ, đá, gạch, mây tre, gốm sứ... đại diện cho lối sống nhã nhặn, ôn hòa, gần gũi, mang lại cảm giác hơi thở thiên nhiên hiện hữu trong từng không gian của ngôi nhà. Phong cách kiến trúc này chạm tới cảm xúc từng cá nhân nhưng không tách rời cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, kiến trúc phương Đông còn đặc biệt chú trọng tới sự cân bằng sáng, nhất là trong việc sắp xếp cửa để có ánh sáng tự nhiên và hài hòa nhất. Các vật dụng nội thất trong nhà cũng được bố trí có trật tự, mang tính đối xứng cao, được sắp đặt đơn giản, khoa học. Vì thế, không gian trong nhà trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và thoáng mát dù chỉ với diện tích nhỏ.

Thấu cảm được những giá trị chân ái của lối kiến trúc phương Đông, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi đã lựa chọn phong cách cuốn hút này áp dụng cho dự án The Sol City - Khu đô thị Nam Sài Gòn. Mang trong mình tâm huyết của người phát triển dự án, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quyền cho biết có những đam mê đặc biệt với văn hoá, giá trị chiều sâu phương Đông nên muốn tái hiện không gian sống theo phong cách này cho những khách hàng 7X, 8X, đầu 9X… Ông Quyền hi vọng có thể cùng khách hàng chia sẻ những đam mê và giá trị sống phương Đông đầy chuẩn mực.

Tại The Sol City, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi lựa chọn đa dạng phong cách thiết kế, trong đó có kiến trúc Trung Hoa - Nhật Bản. Với phong cách Trung Hoa, các thiết kế của The Sol City ưu tiên các hình khối mạnh mẽ, tối giản các chi tiết, gam màu trung tính, sử dụng sắc vàng hoàng gia và không thể thiếu những bức họa sơn thủy tích xưa hay tấm hoành phi, câu đối thư pháp...

THIẾT KẾ NHÀ MANG CẢM HỨNG VĂN HÓA TRUNG HOA

Còn phong cách Nhật Bản mang màu sắc hiện đại, tối giản theo xu hướng hiện nay, nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, cân bằng và khoa học. Nội thất trong nhà được bố trí hiện đại, kết hợp giao thoa kim loại, bê tông, vật liệu gỗ tự nhiên đi kèm những bức tường Fusuma màu trắng. Một điểm không thể thiếu là không gian kết nối với thiên nhiên, được tạo dựng bởi những khung cửa sổ lớn đón nắng đón gió, điểm nhìn các phòng hướng ra mảng xanh....

Mẫu nhà thiết kế theo phong cách Nhật tại The Sol City.

Không gian phòng ngủ ưu tiên ánh sáng và hài hòa cùng thiên nhiên.

Để hiện thực hóa các giá trị thiết kế này, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi đã lựa chọn đơn vị dẫn đầu ngành nội thất hiện nay là Gỗ An Cường để đồng hành, kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Đồng thời, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi cũng mong muốn mang lại không gian sống lý tưởng, an toàn cho cư dân The Sol City khi tiên phong xây dựng khu đô thị theo hướng đô thị bán compound khép kín với thiên nhiên xanh mát, an lành, nhiều tiện ích chuẩn “một chạm”.

Dự án có tổng cộng 39 tiện ích được triển khai gồm công viên cây xanh, bến thuyền kayak, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại…. không chỉ giúp cư dân tận hưởng những giá trị sống đích thực, gần gũi thiên nhiên mà còn được bảo vệ an toàn 24/7, có đội phản ứng nhanh luôn túc trực và hỗ trợ cư dân.

Với sự tận tâm trong phát triển sản phẩm, uy tín của chủ đầu tư cùng tính pháp lý rõ ràng của dự án, The Sol City được xem là sản phẩm đáng sở hữu để ở hoặc đầu tư trong giai đoạn này với mức giá phù hợp, sẵn sàng tối ưu hiệu quả dòng vốn.