Giải mã sức hút của dinh thự thương mại “triệu đô” Van Phuc Mansion

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản liền thổ TP.HCM “nhỏ giọt” ít ỏi, 27 dinh thự thương mại Van Phuc Mansion ra mắt với loạt ưu điểm sáng giá làm cả thị trường gần như bùng nổ.

Mặt tiền sông Sài Gòn

Lợi ích của sông nước đối với cuộc sống bất kỳ ai cũng mơ ước. Sông nước mang đến không gian sống xanh, thoáng đãng, tốt cho thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, tầm nhìn đối diện dòng chảy luân chuyển vượng khí là nơi phong thủy tài lộc dồi dào. Do đó, mặt tiền sông Sài Gòn là bức tranh không thể hoàn hảo hơn để an ngự dinh thự Van Phuc Mansion.

"Các dự án bất động sản ven sông dần trở thành biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp, là mơ ước của nhiều người. Cư dân có được cảm giác như sở hữu cả khoảng không rộng rãi nơi dòng sông, điều khó tìm thấy tại những đại đô thị lớn như TP.HCM", ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers Việt Nam chia sẻ.

Đảo trong bán đảo

Vạn Phúc City là một trong những bán đảo đẹp hiếm có của TP.HCM và đã hiện hữu đại đô thị 198ha lớn thứ nhì toàn thành. Với vị trí “đảo trong bán đảo”, Van Phuc Mansion được bao quanh bởi sông Sài Gòn, bến du thuyền 5 sao Dragon Bay, những công viên nội khu, công viên bờ sông, trường học quốc tế và Club House.

Quy hoạch đặc biệt này làm cho Van Phuc Mansion không bị tách biệt trong cộng đồng Vạn Phúc City, song vẫn có một không gian biệt lập và riêng tư cần thiết. Hơn thế nữa, địa thế “đảo trong bán đảo” còn tạo nên mỹ quan hài hòa và tỏa sáng vẻ đẹp tân cổ điển vượt thời gian của các dinh thự. Đây là ưu điểm giúp Van Phuc Mansion ghi điểm tuyệt đối so với những biệt thự riêng lẻ, không có lợi thế về cảnh quan.

Dinh thự đẳng cấp bậc nhất

Tương xứng với địa thế “đảo trong bán đảo”, Van Phuc Mansion là dinh thự thương mại ven sông lớn nhất, đẳng cấp bậc nhất đại đô thị Vạn Phúc City. Trực diện các dinh thự, nằm giữa dải công viên bờ sông The Long Park, bến du thuyền 5 sao Dragon Bay có thiết kế sang trọng và hiện đại, trở thành mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm phân khu danh giá này.

Đại diện chủ đầu tư Van Phuc Group cho biết, đây là tiện ích đặc biệt chỉ có tại Van Phuc Mansion, được quy hoạch “đo ni đóng giày” theo phong cách sống thượng lưu, với mong muốn kiến tạo nên một phân khu thương mại cao cấp và khác biệt.

Bến du thuyền 5 sao Dragon Bay - tiện ích đặc biệt được quy hoạch ngay tại phân khu Van Phuc Mansion.

Hệ tiện ích cao cấp độc bản

Bên cạnh bến du thuyền Dragon Bay riêng biệt, chủ nhân Van Phuc Mansion còn được thừa hưởng thế giới tiện ích vượt trội của Vạn Phúc City đã hoàn thiện hơn 70%, gồm hồ Đại Nhật, kênh Sông Trăng, trung tâm thương mại cao cấp, chuỗi công viên nội khu, công viên ven sông, bệnh viện quốc tế, trường học các cấp, hệ thống an ninh - bảo vệ 24/7,…

Đặc biệt, công trình nhạc nước rộng 16ha bên hồ Đại Nhật và Quảng trường Diamond hoành tráng nhất Việt Nam với vốn đầu tư hơn 10 triệu USD dự kiến sẽ khánh thành trong năm 2022. Thông tin từ chủ đầu tư cũng cho biết, Van Phuc Group đang triển khai công viên nước Ocean World quy mô 6,8ha với sức chứa lên đến 5.000 người.

Vạn Phúc City là một trong những đại đô thị đáng sống nhất trên cả nước.

Sự hữu hạn đắt giá

Với tất cả những giá trị trên, Van Phuc Mansion đã xứng đáng là “viên ngọc quý” của thị trường bất động sản liền thổ. Tuy nhiên, giữa bối cảnh quỹ đất cạn kiệt, “bộ sưu tập” hữu hạn chỉ 27 dinh thự giữa trung tâm TP.HCM càng trở nên quý hiếm. Vì thế, nhiều khách hàng tin tưởng tiềm năng sẽ còn gia tăng gấp nhiều lần chỉ trong 3 - 5 năm tới.

Thực tế, ngay tại Vạn Phúc City, giá một căn nhà phố 140m2 từ mức giá 15 - 16 tỷ đồng hiện đã được giao dịch 28 - 30 tỷ đồng chỉ trong 1,5 năm. DKRA Luxury (Thành viên của DKRA Vietnam) - Đơn vị triển khai kinh doanh Van Phuc Mansion cho biết: Biên độ tăng giá sản phẩm thuộc Vạn Phúc City rất tích cực, do sức hút của đại đô thị và do nhu cầu từ thị trường quá lớn.

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, sau Tết Nguyên đán, trong khi hầu hết các phân khúc đều có lượt tìm kiếm giảm, thì loại hình biệt thự, nhà liền kề lại được nhiều nhà đầu tư săn đón và ghi nhận sự đột phá về giá cũng như nhu cầu tìm kiếm với mức tăng hơn 30 - 54% so với cùng kỳ 2021.

Mới đây, một dự án hơn 1ha gồm 12 biệt thự nằm trên TP.Thủ Đức có giá bán công bố xấp xỉ 100 tỷ đồng/căn đã được bán hết trong thời gian ngắn. Nhưng mức giá này chỉ tương đương khoảng 1/3 so với một phân khu biệt thự ở Thủ Thiêm có giá bán lên đến 268 tỷ đồng. Giới chuyên gia nhận định, dòng biệt thự, dinh thự sẽ còn “đua nhau” lập đỉnh do quỹ đất nội đô TP.HCM hiện đã cạn, trong khi số lượng người giàu ngày càng tăng nhanh, kéo theo nhu cầu an cư đẳng cấp cũng ngày càng cao.

