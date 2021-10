Giao hàng J&T Express đảm bảo an toàn, an tâm cho người dùng

Nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng, một số doanh nghiệp chuyển phát công nghệ đã đưa ra những cách làm hay giúp giữ an toàn, tăng độ an tâm cho khách hàng trong mùa dịch như: Áp dụng công nghệ giao hàng không tiếp xúc, tem dán bưu kiện an tâm, huy hiệu đã tiêm phòng vaccine cho shipper để người dùng dễ dàng nhận diện.

Trong hoàn cảnh khó khăn do tác động nặng nề bởi dịch bệnh, việc cung ứng kịp thời hàng hóa tới tay người dân của các đơn vị chuyển phát đóng vai trò quan trọng. Hơn thế, những sáng kiến hay, ý tưởng kịp thời từ các đơn vị này đưa ra được xem là những nỗ lực đáng ghi nhận trong nỗ lực chung “vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh”, nhất là trong bối cảnh nhiều tỉnh thành và địa phương vừa trải qua thời gian dài khó khăn do giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể nói, cài đặt ứng dụng thông minh có khả năng truy vết hành trình một cách nhanh chóng, phối hợp và cung cấp thông tin chính xác tới cơ quan chức năng nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch là một trong số các giải pháp đang được các doanh nghiệp chuyển phát công nghệ thực hiện. Không dừng lại ở đó, việc thiết kế và tạo ra các tủ phát hàng tự động hay việc triển khai thẻ bưu kiện an tâm cũng là những sáng kiến mới giúp khách hàng và đội ngũ nhân viên hạn chế tối đa tiếp xúc và đảm bảo an toàn, an tâm cho khách hàng và shipper trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Là một trong những thương hiệu chuyển phát nhanh uy tín, J&T Express đang từng bước ghi dấu trong ngành chuyển phát nhờ thấu hiểu thị trường địa phương, nắm bắt kịp thời tâm lý khách hàng cùng nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng. Thời gian gần đây, chuyển phát nhanh J&T Express luôn ứng dụng và phát triển các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm giúp khách hàng cảm thấy an tâm, an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trước đó, J&T Express đã triển khai hiệu quả giải pháp gắn “thẻ Bưu kiện an tâm” kèm thông báo về tình hình sức khỏe, thân nhiệt của shipper trên từng bưu phẩm khi giao hàng và thực hiện phương thức giao hàng không tiếp xúc. Qua đó đã giúp doanh kiểm soát tốt hơn tình hình sức khỏe của mỗi nhân viên giao hàng, phòng tránh lây lan dịch bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe, tạo sự an tâm khách hàng.

Đội ngũ giao hàng J&T Express thực hiện giao hàng không tiếp xúc

Mới đây, J&T Express tiếp tục triển khai hình thức đeo huy hiệu xác nhận “Tôi đã tiêm Vaccine Covid” cho đội ngũ shipper, nhân viên bưu cục của mình. Cách làm này đã giúp mỗi cá nhân nêu cao trách nhiệm và ý thức phòng, chống dịch, đồng thời giúp khách hàng có thể yên tâm hơn khi giao tiếp với đội ngũ giao nhận. Sáng kiến này được đông đảo người dùng đánh giá cao và có nhiều phản hồi tích cực.

Giao hàng J&T Express đeo huy hiệu “Tôi đã tiêm vaccine Covid”.

Không chỉ triển khai gắn huy hiệu cho đội ngũ nhân sự, J&T Express còn đang tích cực tổ chức dán poster “Đã tiêm vaccine” tại các hệ thống bưu cục, chi nhánh. Việc tăng cường giải pháp phòng, chống dịch như vậy vừa giúp khách hàng đến và trải nghiệm dịch vụ một cách an toàn vừa giúp doanh nghiệp này khẳng định vững chắc uy tín thương hiệu trong lòng người dùng.

Khi được hỏi về những cách làm trên trên, ông Phan Bình - Giám đốc Thương hiệu - đại diện thương hiệu của J&T Express chia sẻ, mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp là được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đây cũng chính là động lực để phát huy tinh thần sáng tạo, giúp doanh nghiệp vượt khó bởi thách thức của dịch bệnh và tạo ra những giải pháp mới mẻ, thiết thực. Trong tương lai, J&T Express sẽ lên kế hoạch mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.