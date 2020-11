Giới thượng lưu định nghĩa đẳng cấp với biệt thự giới hạn The Manhattan Glory

Bên cạnh đồ hiệu hay xe sang, giới thượng lưu Việt hiện nay chọn biệt thự giới hạn như một tuyên ngôn để khẳng định địa vị và đẳng cấp cá nhân.

Với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách hưởng thụ khác biệt, tầng lớp tinh hoa không dừng lại ở những căn biệt thự đắt tiền mà hướng đến bất động sản phiên bản giới hạn để thừa hưởng đặc quyền không dành cho số đông. Các tỷ phú, chính trị gia, doanh nhân thành đạt trên thế giới đều lựa chọn sinh sống tại những căn biệt thự có tầm nhìn đắt giá, không gian sinh thái và đảm bảo sự an toàn, riêng tư.

Chính điều này đã tạo nên nhiều "khu nhà giàu" nổi tiếng, quy tụ cộng đồng cư dân thượng lưu như Bervely Hills (Mỹ), Dormaine de Terre Blanche (Pháp), Victoria Peak (Hồng Kông) hay Pyeongchang-dong (Hàn Quốc).

Cũng như tầng lớp tinh hoa trên thế giới, giới thượng lưu Việt đang theo đuổi giá trị sống khác biệt, bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân nhiều đam mê mới và một trong số đó là biệt thự phiên bản giới hạn. Mới đây, sự xuất hiện của 23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition tại Tp.HCM đã tạo chú ý lớn giữa cộng đồng thượng lưu Việt Nam.

ĐỘC BẢN VỀ VỊ TRÍ

Tọa lạc tại vị trí độc tôn trong Đại đô thị Vinhomes Grand Park, 23 căn biệt thự The Manhattan Glory đón trọn bốn mặt tiền cảnh quan độc đáo. Dãy biệt thự sở hữu tầm nhìn lý tưởng hướng về Công viên thiên đường Tropical Malibu, Công viên Manhattan Riverside và bộ đôi Hồ cảnh quan – Cầu ngắm cảnh, đồng thời thu trọn khung cảnh ven sông với Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory. Chỉ cần đặt chân vào khuôn viên của khu biệt thự, chủ nhân sẽ được đắm mình trong không khí trong lành, tươi mát, ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất để tận hưởng cuộc sống xa hoa.

ĐỘC BẢN VỀ ĐẶC QUYỀN

"Riêng bản sắc độc đáo, chung lợi thế độc tôn" là những gì The Manhattan Glory – Limited Edition thừa hưởng trọn vẹn từ Đại đô thị Vinhomes Grand Park, với chuỗi tiện ích nội khu đa dạng cùng dịch vụ quản lý, vận hành chuyên nghiệp để đem tới trải nghiệm "all in one" hoàn hảo dành cho cư dân. Bên cạnh hệ thống an ninh áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như AI, IoT…,

The Manhattan Glory - Limited Edition được nâng tầm với hai bốt an ninh riêng biệt, gia tăng sự an toàn cũng như đặc quyền xứng tầm dành tặng chủ nhân danh giá. Nối tiếp đỉnh cao của cuộc sống thượng lưu, 23 căn biệt thự giới hạn còn đi kèm ưu tiên quyền thuê chỗ đậu du thuyền cá nhân tại Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, góp phần tôn thêm vị thế của những chủ nhân tinh hoa giữa trung tâm mới phía Đông Sài Gòn.

ĐỘC BẢN VỀ GIÁ TRỊ

Không chỉ khẳng định vị thế mà còn là tài sản trường tồn với thời gian, The Manhattan Glory - Limited Edition sẽ mang đến nhiều giá trị dành cho 23 chủ nhân độc bản. 23 căn biệt thự nổi bật giữa "quần thể kiệt tác" với kiến trúc tân cổ điển khác biệt, thừa hưởng nét đẹp trường tồn khi từng hoa văn, họa tiết được chế tác cầu kỳ và tinh tế.

Đây là sẽ chốn sống xứng tầm, nơi hình thành cộng đồng tinh hoa đồng điệu về suy nghĩ và phong cách sống, kết nối chủ nhân cho những sự hợp tác mới trong tương lai. Và The Manhattan Glory - Limited Edition cũng sẽ là thế giới riêng của gu sống cao cấp, những thiết kế nội thất xa hoa và đắt giá nhất, thoả mãn đam mê của từng chủ nhân.

Những chiếc túi Birkin độc bản cộp mác Hermès, những tuyệt tác đo thời gian của đồng hồ Patek Philippe, những chiếc siêu xe Rolls Royce phiên bản đặc biệt… "phiên bản giới hạn" là bảo chứng cho đẳng cấp và vị thế của chủ nhân. Vượt lên những thước đo vốn có, The Manhattan Glory - Limited Edition sẽ nối tiếp sự khác biệt, giờ đây trở thành tiêu chuẩn định nghĩa vị thế mới dành cho cá nhân tinh hoa.