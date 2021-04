Goldman Sachs: "Kinh tế Trung Quốc đã hoàn tất phục hồi hình chữ V"

Nền kinh tế Trung Quốc đang trở lại với xu hướng tăng trưởng dài hạn, vì sự phục hồi hình chữ V sau đợt sụt giảm vì Covid-19 đã hoàn tất bằng tốc độ tăng kỷ lục trong quý 1 năm nay - một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định.

"Kinh tế Trung Quốc có vẻ đã đi qua một bước ngoặt", báo cáo ngày 20/4 của Goldman Sachs được hãng tin Bloomberg trích dẫn. "Trọng tâm chính sách của Trung Quốc cũng dịch chuyển từ làm lành vết thương kinh tế do Covid-19 gây ra sang giải quyết những vấn đề dài hạn về ổn định và tăng trưởng".

Quý 1 vừa qua, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Goldman Sachs, phía sau con số tăng trưởng ấn tượng này là sự khác biệt lớn về tốc độ hồi phục của các khu vực khác nhau trong nền kinh tế.

Báo cáo đã tiến hành so sánh với năm 2019 để tránh những bóp méo do sự sụt giảm của kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 do đại dịch, qua đó thấy rằng xuất khẩu và doanh số bất động sản vẫn đang là những khu vực vượt trội. Ngược lại, số nhà mới khởi công và đầu tư vào sản xuất là những khu vực cho thấy sự đuối sức.

Với sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc, Goldman Sachs dự báo Ngân hàng Trung Quốc (PboC) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách và điều tiết tăng trưởng tín dụng giảm dần về bằng với tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa vào cuối năm nay

Theo báo cáo, trong thời gian tới, tăng trưởng của các khu vực sẽ dần trở nên đồng đều hơn, nhưng sẽ phải mất một thời gian mới có thể đạt tới sự đồng bộ.

Doanh thu bán lẻ tháng 3 của Trung Quốc khởi sắc, nhưng các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo tiêu dùng của các hộ gia đình ở nước này sẽ khó tăng mạnh trong ngắn hạn, vì tỷ lệ tiết kiệm trong quý 1 vẫn ở mức rất cao.

"Lĩnh vực tiêu dùng hiện vẫn còn đuối và có thể sẽ tăng tốc trong thời gian tới, nhưng sẽ tăng không nhiều bởi vẫn còn những bấp bênh trong tiến trình đạt tới miễn dịch cộng đồng", báo cáo viết.

Lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc cũng có thể chứng kiến sự dịch chuyển về nhu cầu khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục và mở cửa trở lại. Nhu cầu của thế giới đối với các sản phẩm bảo hộ cá nhân do Trung Quốc sản xuất có thể giảm xuống trong năm nay, trong khi nhu cầu đối với những mặt hàng không liên quan đến đại dịch có thể tăng lên.

Liên quan đến sự khác biệt tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực trong nền kinh tế, Bắc Kinh được cho là sẽ duy trì sự hỗ trợ cần thiết cho một số ngành, trong khi siết chặt kiểm soát đối với những ngành khác như thị trường bất động sản.