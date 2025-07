Hà Nội: Các UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3966/UBND-ĐT về việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8442/SXD-VP về việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố giao: UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và Nghị định 140/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm; kiểm tra điều kiện khởi công công trình; rà soát công trình vi phạm tồn đọng, tiếp tục xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền.

Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm; kiểm tra công tác quản lý của UBND cấp xã; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố biện pháp chấn chỉnh; kiến nghị xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết.

Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã quản lý trật tự xây dựng và chỉ đạo Công an cấp xã có trách nhiệm nắm tình hình, phản ánh và báo cáo vi phạm trật tự xây dựng; đảm bảo an ninh trật tự khi cưỡng chế; điều tra, xử lý vi phạm theo quy định Luật Tố tụng hình sự; thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND giao.

Giao các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong công tác quản lý; chịu trách nhiệm về nội dung được giao quản lý; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất gửi Sở Xây dựng để hướng dẫn.