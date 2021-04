Hà Nội thanh tra dự án An Lạc Green Symphony xây dựng không phép, rao bán ồ ạt

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản thông báo sẽ kiểm tra hoạt động xây dựng công trình nhà ở cao tầng C1-CT, C2-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Theo thông báo trên, vào ngày 6/5 tới, Đoàn kiểm tra, gồm: Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện UBND quận Hoài Đức, đại diện UBND xã An Khánh, xã Vân Canh.

Nội dung sẽ kiểm tra gồm: điều kiện khởi công, hồ sơ pháp lý; Kiểm tra việc thi công xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, việc mua bảo hiểm của các bên tham gia thực hiện theo yêu cầu.

Để việc kiểm tra được nhanh chóng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị, UBND huyện Hoài Đức và các xã An Khánh, Vân Canh cho ý kiến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của địa phương tại dự án (công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan (nếu có)…).

Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc có báo cáo bằng văn bản quá trình triển khai thực hiện công trình nhà ở cao tầng C1-CT, C2-CT; Bố trí địa điểm, thông báo cho các đơn vị có liên quan (các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra theo lịch.

Văn bản thông báo sẽ kiểm tra hoạt động xây dựng công trình nhà ở cao tầng C1-CT, C2-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony

Trước đó, ngày 20/4, Đội quản lý Trật tự xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony.

Theo biên bản vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc (địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Trọng Thông là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT) đã có hành vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Tại ô đất có có ký hiệu C1-CT, Khu đô thị An Lạc Green Symphony, chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích 6.177 m2.

Dù thi công không phép nhưng thời gian qua, dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony (tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh) đã rao bán rầm rộ trên thị trường bất động sản. An Lạc Green Symphony được quảng cáo có tính pháp lý rõ ràng, mở ra bài toán sinh lời hấp dẫn hiếm có nhờ tọa lạc tại vị trí mang tính chiến lược.

Khu đô thị An Lạc (tên thương mại: An Lạc Green Symphony) tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư (năm 2007). Tổng diện tích giao chính thức là 597.902,6m2. Sau hơn chục năm nằm “đắp chiếu”, mới đây (tháng 6/2020), TP.Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo đó, các hạng mục trong chủ trương đầu tư mới bao gồm: Đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất xây trường học và đất ở. Trong đó, đất nhóm nhà ở có tổng diện tích 163.356m2, gồm 919 lô đất với 330 lô đất nhà biệt thự ký hiệu từ C1-BT1 đến C1-BT6, C2-BT1 đến C2-BT6 với diện tích 64.876m2, cao 3 tầng, dân số 1.320 người; 210 lô đất nhà vườn, 379 lô liền kề, 2 ô đất nhà ở cao tầng, 2 ô đất cây xanh cách ly, 1 ô đất hạ tầng kỹ thuật...