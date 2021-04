Thị trường bất động sản ra sao nhìn từ kỳ vọng lợi nhuận của công ty niêm yết?

Tâm lý doanh nghiệp trở nên nhẹ nhõm hơn khi hàng loạt vướng mắc thủ tục pháp lý được tháo gỡ, mức độ nguy hiểm của dịch Covid 19 cũng giảm dần theo thời gian, nhiều doanh nghiệp địa ốc trên sàn khí thế đặt mục tiêu kinh doanh tăng tốc…

DOANH SỐ TĂNG MẠNH NHỜ Ồ ẠT TUNG DỰ ÁN MỚI

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CP Nam Long (NLG) đã thống nhất mục tiêu tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate (Waterpoint giai đoạn 1 165 ha), Mizuki 26 ha, Izumi City (Waterfront 190 ha), Akari, Nam Long (Cần Thơ) 43 ha, chuyển đổi Nam Long dần từ nhà phát triển nhà ở vừa túi tiền hàng đầu thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp. Trong đó, sẽ có khoảng 1.800 căn được bàn giao tại các dự án căn hộ Akari và nhà phố Southgate và 700 căn hộ tại dự án Mizuki.

Nhờ những dự án mở bán trong năm 2021, Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng đạt 13.519 tỷ đồng, tăng 58,5% so với năm 2020 (8.531 tỷ đồng). Doanh thu thuần đạt 4.963 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế 1.367 tỷ đồng tăng 61% so với năm 2020.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) trong năm 2021 lợi nhuận cũng được xây dựng trên kế hoạch hoàn tất bán hàng và bàn giao nhà cho cư dân tại các dự án như chung cư Jamila, Safira 1.600 căn, Lovera Vista 1.310 căn, Verosa Park 296 căn, Armena Thuỷ Sinh 122 căn… Mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng tăng 6% và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng tăng 4% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, Khang Điền cũng dự kiến triển khai xây dựng 3 dự án ở Tp.HCM gồm: Dự án nhà phố - biệt thự ở Thành phố Thủ Đức quy mô 4,3 ha, Dự án chung cư Bình Tân quy mô 1,8 ha, Dự án nhà phố - biệt thự ở Thành phố Thủ Đức quy mô 5,7 ha.

Một doanh nghiệp bất động sản niêm yết phía Nam là Novaland cũng kế hoạch bàn giao hàng loạt gồm 18 dự án như Saigon Royal Residence, The Grand Manhattan, Golden Mansion, Orchard Parkview… và nhiều dự án khác tại các tỉnh thành gồm Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhờ đó, năm 2021, Novaland mục tiêu doanh thu 27.491 tỷ đồng, tăng 447% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế 4.100 tỷ đồng; tăng 5% so với năm 2020.

Năm 2021 Công ty CP Phát Đạt (PDR) cũng đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 4.700 tỷ và 1.800 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,2% và 53.1% so với năm 2020. Yếu tố chính dẫn dắt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận vượt trội đến từ việc bàn giao các dự án đô thị tại tỉnh, thành phố ven biển gồm Bình Định và Quảng Ngãi. Trong số các dự án sẽ bàn giao trong năm 2021 gồm có dự án Kỳ Co Gateway tỉnh Bình Định. Dự án này có doanh thu ký bán lên đến 2.7000 tỷ cuối năm 2020. Chưa kể, doanh thu bán hàng trên chưa bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án The EverRich 2 và phần còn lại của dự án The EverRich 3.

Tại thị trường phía Bắc, nhiều doanh nghiệp cũng tham vọng mục tiêu doanh thu lợi nhuận bứt phá trong năm 2021. Tại đại hội cổ đông, Vinaconex đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.008 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch kinh doanh trên, Vinaconex sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng tại Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC), dự án Tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond số 93 Láng Hạ (Hà Nội), dự án Khu đô thị đại lộ Hoà Bình (Quảng Ninh) kéo dài, Khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25),... Trong đó, các dự án tại Móng Cái, phân lô bán nền,.... có thể mang về 600 – 700 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án tại Cát Bà, Phú Yên,.. cũng đang được triển khai, doanh thu về bất động sản dự kiến 1.000 tỷ đồng.

GIÁ BÁN TIẾP TỤC TĂNG, PHÂN KHÚC NHÀ Ở HÚT DÒNG TIỀN

Kế hoạch ra hàng ồ ạt của doanh nghiệp trong năm 2021 được đánh giá là nhờ thủ tục pháp lý được gỡ bỏ và tận dụng xu hướng tăng giá trong bối cảnh thị trường chuyển sự quan tâm từ phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, Condotel sang nhà ở, căn hộ. Bên cạnh đó, đại dịch Covid 19 đã giới hạn dòng vốn ở lĩnh vực sản xuất cùng với lãi suất cho vay tiếp tục ở mức thấp để kích thích tăng trưởng kinh tế. Điều đó đã khiến bất động sản nhà ở ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy các giao dịch trên thị trường.

Ngoài thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết, những doanh nghiệp chưa niêm yết cũng sẽ cung cấp một lượng sản phẩm lớn ra thị trường.

Theo JLL, tại Tp.HCM, riêng quý 1/2021 thị trường chứng kiến sự phục hồi nguồn cung với 3.900 căn mở bán chính thức, tăng 7% theo quý và 73% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư mới được ban hành. Tổng lượng căn bán đạt 3.932 căn, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục duy trì trên mức 85% kể từ năm 2017, phản ánh nhu cầu mua nhà mạnh mẽ với phần lớn người mua có nhu cầu ở thực.

Dự kiến, nguồn cung cả năm 2021 có thể lên đến 20.000 - 25.000 căn, trong đó, khu vực ngoại thành sẽ trở thành tâm điểm của thị trường nhờ quỹ đất lớn và mạng lưới giao thông hoàn thiện. Về giá bán, giá căn hộ mở bán mới tiếp tục tăng theo tâm lý thị trường, sức cầu cũng tiếp tục tăng vào những quý tiếp theo của năm 2021.

Xu hướng giá bán căn hộ tại Tp.HCM.

Riêng tại Hà Nội, tổng lượng căn hộ mở bán chính thức đạt 3.645 căn trong quý 1/2021, ghi nhận mức tăng đáng kể 36,6% so với quý trước. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án Panorama Hoàng Văn Thụ tại quận Hoàng Mai, The Zen Park tại Vinhomes Ocean Park và phân khu Grand Sapphire tại Vinhomes Smart City, chiếm 56% tổng lượng mở bán mới trong quý. Rổ hàng còn lại hầu hết có quy mô nhỏ, dao động từ 100 - 300 căn mỗi dự án.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án mở bán mới đang ở giai đoạn hoàn thiện và đã được giới thiệu ra thị trường từ nhiều quý trước nhưng chỉ mới đủ điều kiện để mở bán chính thức trong quý 1/2021 do đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Nguồn cung dự báo tiếp tục được cải thiện cho đến cuối năm 2021, dao động khoảng 20.000-25.000 căn, chủ yếu đến từ phân khúc giá rẻ. Nguồn cầu mua nhà để ở dự kiến tiếp tục giữ mức ổn định. Trong tương lai, khu vực phía bắc và phía đông thành phố dự kiến sẽ là tâm điểm thị trường nhờ quy hoạch Đô thị Sông Hồng mới được công bố gần đây. Giá bán căn hộ được dự báo tăng nhưng có xu hướng chậm lại.

Xu hướng giá bán căn hộ tại Hà Nội.

“Phân khúc căn hộ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm 2021 khi thành phố hoàn thành và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm. Ngoài ra, thị trường sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế khởi sắc với những chỉ số rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 4,5% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn vì đại dịch. Thêm vào đó, mức độ lạm phát đang nằm ở mức thấp nhất trong 20 năm, đạt 0,3%. Ngoài ra, tổng vốn FDI vào Việt Nam là 10.1 tỷ USD, điều này cho thấy tiềm năng phát triển mà các doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy tại thị trường Việt Nam”, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc, Savills Việt Nam cho biết.