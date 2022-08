Hạ tầng hoàn thiện tạo nên sức hút dự án Cát Tường Park House

Là dự án có lối thiết kế chuẩn Nhật đề cao trải nghiệm sống hài hòa giữa cảnh quan xanh, quy hoạch thông minh và tiện ích đồng bộ, Cát Tường Park House đã khiến nhiều nhà đầu tư “phải lòng” ngay lần đầu trải nghiệm. Bên cạnh đó, sức hút của Cát Tường Park House còn thể hiện ở pháp lý minh bạch và hạ tầng thi công thần tốc.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIỆN ÍCH NỘI KHU HIỆN ĐẠI, ĐỒNG BỘ

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nhà ở của người dân, giới chuyên gia và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Chơn Thành ngày một tăng cao. Tọa lạc tại trung tâm huyện Chơn Thành, Bình Phước, dự án Khu dân cư Cát Tường Park House là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu quỹ đất “sạch”, pháp lý rõ ràng và hoàn thiện. Dự án đã tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư và khách hàng gia tăng khả năng sinh lời bởi tiện ích nội khu hoàn thiện và hạ tầng đồng bộ.

Cát Tường Park House có quy mô 8.3 ha, cung cấp hơn 324 sản phẩm bất động sản liền thổ là một dự án hoàn hảo bởi phân khúc sản phẩm phù hợp với thị trường, có tính thanh khoản hấp dẫn. Đặc biệt, chủ đầu tư Cát Tường Group cam kết có sổ hồng riêng từng nền, đảm bảo tính pháp lý, quyền lợi sở hữu lâu dài cho cư dân.

Hệ thống tiện ích "all in one" tại dự án mang đến cho cư dân cuộc sống yên, hạnh phúc. Lấy cảm hứng từ phong cách sống của “Xứ sở mặt trời mọc”, Cát Tường Park House mang phong cách sống chuẩn Nhật Bản, được quy hoạch cảnh quan và thiết kế bởi kiến trúc sư tài hoa Takahashi. Dự án sở hữu 6 công viên chủ đề Nhật Bản; 4 khu công viên tĩnh - động; trường học, khu Clubhouse Green View mang phong cách resort với hồ bơi, sân gym, quán cà phê,...

Ngay sau khi được cấp giấy phép xây dựng, Cát Tường Group đã nhanh chóng triển khai, dồn lực thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết đúng thời gian bàn giao cho khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đưa vào vận hành khu vực công viên trung tâm, 4 công viên chủ đề. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước, điện âm, đóng cọc phân lô, trải nhựa đường nội khu, hoàn thiện vỉa hè, phủ xanh dự án,... đã được đẩy nhanh với công suất liên tục nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng cho khách hàng.

Dự kiến vào cuối tháng 8/2022, khu Clubhouse Green View, Trường mầm non Taiyou Kindergarten,... sẽ sớm hoàn thiện và đi vào vận hành, góp phần tạo diện mạo đồng nhất và hoàn chỉnh cho khu dân cư, góp phần gia tăng nhanh chóng giá trị cho các sản phẩm tại Cát Tường Park House.

TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ BỀN VỮNG TẠI CÁT TƯỜNG PARK HOUSE

Theo nhận định của giới đầu tư thì dư địa tăng giá tại Cát Tường Park House ngày càng lớn bởi các yếu tố hạ tầng, tiện ích và các công trình cảnh quan xung quanh cũng đang dần hoàn thiện. Cát Tường Park House đã chuẩn bị sẵn sàng đón những cư dân ưu tú với sự đồng hành của hệ sinh thái hoàn thiện từ chủ đầu tư Cát Tường Group.

Song song, cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 hơn 27.274 tỷ đồng sớm được khởi công và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch nâng cấp các tuyến đường lớn như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, phía Tây Quốc lộ 13,... góp phần kích hoạt chuỗi tăng trưởng phía Đông, đặt nền móng hình thành các trung tâm giao thương, công nghiệp hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, Chơn Thành đang là điểm sáng thu hút vốn FDI khi thu hút các khu công nghiệp lớn “đóng đô” như: Khu công nghiệp Sikico, khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng III, khu công nghiệp Chơn Thành I, khu công nghiệp Chơn Thành II, khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex Bình Phước. Nhu cầu nhà cho các đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề từ đó cũng gia tăng, đòi hỏi thị trường cần phải cung cấp dòng sản phẩm có mức giá phù hợp, an toàn về pháp lý.

Hiện nay, giá đất tại các khu vực như: Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai gần như đã “chạm đỉnh” và dư địa tăng giá cũng không còn cao, vì thế bất động sản vùng ven đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tại Chơn Thành, Bình Phước, dự án Cát Tường Park House mang đến cơ hội hấp dẫn để tối đa hóa lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại khu vực lân cận đang khan hiếm và tăng giá “chóng mặt”.

Dự án thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan.

Trong tháng 8/2022, Cát Tường Group đang tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 35% giá trị hợp đồng tương đương 530 triệu là có thể nhận sản phẩm dự kiến vào quý 1/2023 hoặc theo tiến độ thanh toán. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận ngay khoản lợi nhuận hấp dẫn nhờ chính sách chiết khấu lên đến 5% khi lựa chọn phương thức thanh toán nhanh.

Nhằm mang đến cơ hội đầu tư không rủi ro, Cát Tường Group còn mang đến chính sách “Cam kết mua lại, lợi nhuận lên đến 21% sau 24 tháng”. Đây là chính sách bán hàng hấp dẫn nhất trong thời điểm này, Cát Tường Park House được xem là kênh đầu tư sinh lời an toàn với mức chênh lệch lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng. Hấp lực từ hạ tầng hoàn thiện, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng pháp lý minh bạch là 3 yếu tố vàng chắc chắn mang đến giá trị sinh lời lâu dài cho Cát Tường Park House.