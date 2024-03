Hà Tĩnh đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2024 của Hà Tĩnh gồm 3 khu vực mỏ, với diện tích 46,56ha. Trong đó có 2 khu vực mỏ đất san lấp là mỏ đất Ngọc Sơn 1 tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, diện tích 8,63ha và mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà diện tích 17,28ha. Ngoài ra, còn 1 mỏ đất làm gạch, ngói ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, diện tích 20,65ha.

Địa phương cho biết, việc lên kế hoạch đấu giá quyền khai thác nhằm mục tiêu bảo đảm kịp thời cung cấp nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh sắp triển khai. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu công suất khai thác khi xây dựng hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sau khi trúng đấu giá với mỏ đất san lấp là tối thiểu 300.000m3 nguyên khai/mỏ/năm, còn đất làm gạch, ngói phải đáp ứng nhu cầu công suất của các nhà máy gạch tuynel trên địa bàn.

Sau khi công bố, công khai kế hoạch đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khảo sát, điều tra, đánh giá khoáng sản để làm cơ sở xác định số tiền đặt trước, lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương liên quan lập phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, dự toán thăm dò khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt; xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật…

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian qua, tại địa phương, nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao khiến nhiều cá nhân, tổ chức đã tự ý lén lút khai thác các loại khoáng sản không rõ nguồn gốc, hoặc khai thác vượt ranh giới, phạm vi cho phép. Do đó, Hà Tĩnh sẽ kiên quyết siết chặt hoạt động này.

Được biết từ số liệu thống kê của Công an Hà Tĩnh, trên toàn địa bàn tỉnh đến tháng 9/2023 có 21 mỏ đất, 8 mỏ cát và 38 mỏ đá đang hoạt động. Qua kiểm tra từ đầu năm 2023 cho đến tháng 9/2023, Công an tỉnh đã phát hiện 21 vụ với 35 đối tượng (trong đó có 4 tổ chức và 31 cá nhân) vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản và lập biên bản xử lý vi phạm, xử phạt hơn 317 triệu đồng, tịch thu 250m3 cát, 40m3 đá, 71,5m3 đất…

Song, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an và cơ quan chức năng, hiện tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh cũng “hạ nhiệt” rõ rệt, đặc biệt là tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên lòng sông gần như chấm dứt.

Tới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; phối hợp với lực lượng liên quan, công an các huyện có mỏ khoáng sản đang trong quá trình vận hành khai thác để tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự, chất lượng môi trường và đời sống của người dân.