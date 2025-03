Hải Phòng tiếp tục xây dựng thêm dự án giao thông lớn

Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, Dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện là dự án nhóm A, thuộc công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng chiều dài khoảng 11km, bao gồm các hạng mục chính: Xây dựng đoạn từ nút giao Tân Vũ - cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo - đường Bùi Viện có chiều rộng nền 37m, mặt đường 08 làn xe ở giữa và dải phân cách giữa rộng 5m; Xây dựng đoạn từ ĐT.353 - Hưng Đạo có chiều rộng nền 68m, mặt đường 08 làn xe hai bên, dải phân cách giữa 23m, hè đường hai bên (2x7,5m); Xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray có chiều dài cầu khoảng 1.133,6m, tải trọng thiết kế HL93, kích thước thông thuyền BxH=(50x9,5)m.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.020.406 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 2.216.724 triệu đồng; chi phí xây dựng, thiết bị là 4.145.044 triệu đồng; các chi phí khác là 658.638 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết thời gian qua, thành phố đã hoàn thành việc đầu tư cảng biển Nam Đình Vũ và bến số 1, số 2 cảng quốc tế Lạch Huyện; các bến số 3, 4 và bến số 5, 6 cảng Quốc tế Lạch Huyện cũng đã cơ bản hoàn thành. Vì vậy, sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng luôn có mức tăng cao (từ 12-15%/năm) và đạt 190 triệu tấn vào năm 2024.

Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ lượng hàng hóa qua các cảng biển nêu trên và các bến cảng cũ chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường trục xuyên qua trung tâm thành phố, gây ùn tắc giao thông, tại nạn giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, Hải Phòng được xác định là cửa chính ra biển của cả miền Bắc, hệ thống cụm cảng Hải Phòng, đặc biệt là cảng biển nước sâu Lạch Huyện ngày càng phát huy vai trò là trung tâm kết nối các tuyến dịch vụ hàng hải trên thế giới, trong những năm qua đã thúc đẩy tăng trưởng rất nhanh lưu lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sắp tới Cảng Nam Đồ Sơn được đầu tư xây dựng trở thành cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế,… sẽ là áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông của thành phố.

Do đó, thành phố Hải Phòng đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 với các mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố nói chung và các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An nói riêng; Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại nhằm khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa bàn các quận có tuyến đường đi qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ khu vực cảng biển Hải Phòng: cảng Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ, cảng Đình Vũ, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện,... theo Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 và các tuyến đường tỉnh để vận chuyển hàng hóa, hành khách đi các tỉnh, thành phố; mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Để dự án được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các Nhà thầu thi công tập trung nhân lực và vật lực để xây dựng công trình, có kỹ thuật và có mỹ thuật, đặc biệt là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về lao động; đặc biệt là rút ngắn thời gian thi công so với hợp đồng đã ký kết. Phấn đấu hoàn thành công trình trong dịp 13/5 năm 2028.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và các quận Hải An, Dương Kinh và quận Kiến An tạo điều kiện tốt nhất và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công công trình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công; đặc biệt là tập trung giải phóng mặt bằng phần còn lại, hoàn thành trước ngày 30/6 năm 2025.