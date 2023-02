Hai tập đoàn bất động sản của Việt Nam và Singapore hợp tác phát triển các khu đô thị bền vững tại TP.HCM 

Ngày 10/2, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đang có chuyến thăm chính thức tại Singapore), và Bộ trưởng Bộ Lao động, kiêm Bộ Trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore Tan See Leng, tập đoàn Keppel Land (thông qua công ty thành viên) và Tập đoàn Khang Điền, đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển các dự án nhà ở và các khu đô thị bền vững tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, ông Louis Lim, Giám Đốc điều hành Keppel Land đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng phát triển lâu dài trong tương lai.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khang Điền, bà Mai Trần Thanh Trang cho biết sự hợp tác lần này giữa hai Tập đoàn là cột mốc khởi đầu quan trọng để kiến tạo những khu đô thị hoàn chỉnh, chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.”

Được biết, biên bản ghi nhớ hợp tác trên là biên bản không ràng buộc và sẽ không tác động trực tiếp đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của Tập đoàn Keppel trong năm tài chính hiện tại.

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, trong hơn ba thập kỷ qua, Keppel Land đã phát triển và trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn mạnh nhất, đóng góp cho công cuộc đô thị hóa đất nước với hơn 20 dự án được cấp phép, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,5 tỷ USD. Trong đó, có thể kể đến các dự án nhà ở Estella Heights, Celesta Rise, Empire City, Riviera Point… hay các toà cao ốc văn phòng, thương mại hạng A như Saigon Centre.

Mới đây, Keppel Land Limited thông qua công ty con là Keppel Land Vietnam Properties Pte. Ltd., thông báo sẽ bán 100% cổ phần của Willowville Pte Ltd (WPL) cho Oasis Asia Real Estate Investment Pte. Ltd. Trong đó, WPL là đơn vị sở hữu 60% cổ phần tại một công ty nắm quyền phát triển khu đất ở quận 1, TP.HCM. Trị giá thương vụ này là 5,5 triệu USD (xấp xỉ 7,37 triệu SGD) được chào bán theo hai đợt và được bên mua trả bằng tiền mặt (số tiền này có thể được điều chỉnh ở cuối thương vụ). Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2023.