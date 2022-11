Quỹ ngoại Dragon Capital vừa chi trên 380 tỷ đồng mua 19 triệu cổ phiếu KDH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, ngày 11/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 19 triệu cổ phiếu KDH - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 9,25 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 9,75 triệu cổ phiếu. Qua đó, nâng số lượng sở hữu từ 4,99% lên 7,64% vốn điều lệ - tương ứng gần 54,8 triệu cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn của KDH.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 11/11 là 20.200 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm Dragon Capital vừa bỏ ra số tiền 383,8 tỷ đồng để mua vào 19 triệu cổ phiếu KDH.

Được biết, quỹ VOF Investment Limited, thuộc quản lý bởi VinaCapital cũng thông báo đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KDH như đã đăng ký, nhằm nâng sở hữu từ 0% lên 1,41% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 31/10 đến ngày 8/11.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 8/11 là 20.300 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại này bỏ ra số tiền khoảng 203 tỷ đồng.

Trước đó, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Nhà Khang Điền cũng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KDH để nâng sở hữu từ 1,44% lên 2,84% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/10 đến ngày 29/11.

Mới đây, KDH đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng (-33% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 352 tỷ đồng (+11% YoY), nhờ vào việc bàn giao khoảng 42 căn tại dự án Classia tại TP. Thủ Đức, TP. HCM.



Luỹ kế, 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-47% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 983 tỷ đồng (+25% YoY).

Dựa trên kết quả trên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 của KDH chủ yếu được hỗ trợ bởi khoản thu nhập ngoài tiền mặt 308 tỷ đồng từ hợp nhất lô đất, trong khi Classia là dự án đóng góp doanh thu và lợi nhuận chính trong quý 2/2022 và quý 3/2022.

VCSC cho rằng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2022 giảm 47% YoY chủ yếu do số lượng căn hộ bàn giao thấp hơn YoY. Biên lợi nhuận gộp của KDH cải thiện lên mức 64,7% trong 9T 2022 so với 41,5% trong 9T 2021, chủ yếu là nhờ dự án thấp tầng Classia có biên lợi nhuận cao hơn so với việc bàn giao các dự án cao tầng tại Safira và Lovera Vista trong 9T 2021. Biên LN từ HĐKD (EBIT) (51,3% trong 9T 2022) thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi, trong khi chi phí tài chính trong 9T 2022 cao hơn 36% so với dự báo cả năm của chúng tôi chủ yếu do khoản chiết khấu thanh toán trong quý 3/2022 (49,3 tỷ đồng).

Mặt khác, do doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 của KDH hoàn thành 65% và 70% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi, chúng tôi dự báo rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cho năm 2022 (1,4 nghìn tỷ đồng; +17% YoY), dù cần đánh giá thêm chi tiết.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo KDH cho biết công ty đã bán được khoảng 100 căn tại Classia (tổng dự án bao gồm khoảng 180 căn thấp tầng) và dự kiến mở bán đợt tiếp theo vào cuối tháng 11/2022. Ngoài ra, công ty vẫn duy trì kế hoạch mở bán cho dự án The Privia tại quận Bình Tân, TP. HCM (tổng dự án bao gồm khoảng 1.100 căn hộ; khởi công xây dựng từ cuối quý 2/2022) và dự kiến sẽ bắt đầu mở bán vào cuối năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, giá cổ phiếu này giảm thêm 6,29% còn 19.400 đồng/cổ phiếu và giảm gần 52% trong 6 tháng qua.