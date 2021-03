Hai tháng đầu năm, Dabaco báo lãi trước thuế đạt 268 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết, tháng 2 vừa qua có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cũng là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với người dân cả nước khi dịch Covid-19 tái bùng phát từ ngày 27/01/2021 tại Hải Dương và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước với diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm như dịch tả lợn Châu Phi, dịch tai xanh, lở mồm nong móng…

Tuy nhiên 2 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.280 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 268 tỷ đồng, xấp xỉ 30% kế hoạch.

Trong tháng 3/2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch khẩn trương triển khai các dự án khu chăn nuôi đã được phê duyệt tại Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bình Phước…



Khai thác hiệu quả bộ sản phẩm theo chuỗi giá trị 3F của Tập đoàn, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chế biến sâu như trứng ăn liền, trứng giá trị gia tăng, dầu thực vật, thực phẩm chế biến từ thịt… nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Được biết, quý 4 doanh thu thuần hợp nhất của DBC đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ (2.085 tỷ) và lãi sau thuế 263 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ (258 tỷ). Cả năm 2020, doanh thu thuần của DBC đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ (7.187 tỷ) và lãi sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lợi nhuận đạt được năm 2019 (305 tỷ đồng). EPS đạt 13.370 đồng.

Năm 2021, Dabaco dự kiến tổng doanh thu đạt hơn 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 929 tỷ đồng và sau thuế đạt hơn 827 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính đạt hơn 727 tỷ đồng và lợi nhuận từ lĩnh vực khác đạt 100 tỷ.