Hoa Sen Home liên tục ưu đãi giữa "bão" giá vật liệu xây dựng

Trước thực trạng nhiều vật liệu xây dựng không ngừng tăng giá trong mùa cao điểm cuối năm, chuỗi Hệ thống Siêu thị vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home liên tục đưa ra các chính sách bình ổn giá, đồng loạt ‘tung ưu đãi’ - "trợ giá" với hơn 1.300 sản phẩm nhằm tri ân khách hàng.

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NGỪNG TĂNG

Trong bối cảnh thị trường giá vật liệu xây dựng, nhất là giá thép, xi măng, cát, đá xây dựng, gạch ốp lát... liên tục tăng kéo theo chi phí xây dựng các công trình nhà ở bị "đội giá", khiến nhiều người bị vỡ kế hoạch xây nhà. Ghi nhận thực tế trên thị trường, từ đầu năm 2022 đến nay, giá các loại vật liệu xây dựng liên tục biến động, trong đó có nhiều mặt hàng thay đổi, cập nhật giá mới liên tục do những tác động từ thị trường…



Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng đã chứng kiến nhiều mặt hàng tăng giá chóng mặt trong 6 tháng đầu năm 2022. Đến nay, tình hình biến động tăng giá các mặt hàng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong quý 2 năm 2022, chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 2,23% so với quý trước và tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, ghi nhận chỉ số giá vật liệu xây dựng tăng mạnh hơn 6%, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Số liệu khảo sát từ Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, thời gian qua, không chỉ giá sắt thép tăng đến 40% mà gần như tất cả loại vật liệu xi măng, cát, đá, nhôm, kính… đều "leo thang". Những biến động về giá vật liệu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Trong tình trạng hiện nay, nhiều doanh nghiệp khó tìm việc, nhưng lại không dám nhận việc vì lo đối phó với tình trạng ‘bão’ giá vật liệu xây dựng. Hàng loạt dự án công, tư cho đến nhà đơn lẻ của người dân đều bị ảnh hưởng nặng nề.

GIẢI PHÁP NÀO GIỮA "BÃO GIÁ"?

Trước thực trạng nhiều vật liệu xây dựng không ngừng tăng giá trong mùa cao điểm cuối năm, việc cân nhắc lựa chọn các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng uy tín là điều vô cùng cần thiết. Theo đó, người tiêu dùng nên mua các sản phẩm vật liệu xây dựng tại các chuỗi hệ thống siêu thị, cửa hàng vật liệu xây dựng sẽ đảm bảo được chất lượng sản phẩm, mức giá bình ổn, cùng với đó là những ưu đãi trợ giá đến từ hệ thống.

Theo ghi nhận của phóng viên, được biết tại siêu thị vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home, tính từ đầu năm 2022 đã liên tục đưa ra các chính sách hỗ trợ người tiêu dùng như đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng vật liệu xây dựng bằng việc niêm yết giá cụ thể, minh bạch; liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi kèm quà tặng tri ân khách hàng.

Theo thông tin đại diện Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ, hệ thống Siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ người tiêu dùng với việc đồng loạt "tung ưu đãi" khuyến mại trên hơn 110 siêu thị trải dài từ Bắc vào Nam với mức giảm từ 10 - 50% cho hơn 1.300 sản phẩm thuộc các ngành hàng như Thiết bị vệ sinh, Gạch, Sơn, Thiết bị cầm tay, Bồn nước - Máy nước nóng, Thiết bị điện,...

Thiết bị điện giảm giá sốc lên đến 50%.

Cũng theo đó, chương trình ưu đãi có giá giảm "cực mạnh" thuộc nhóm ngành Thiết bị điện với các mặt hàng khuyến mại cụ thể như dây cáp mạng, cáp tivi, tủ điện âm tường, cầu dao, chuông điện, công tắc, ổ cắm điện,... đang đồng loạt giảm giá lên đến 50% tại các hệ thống siêu thị Hoa Sen Home. Hàng loạt ưu đãi siêu hấp dẫn đến từ các thương hiệu đối tác lớn như thiết bị vệ sinh Inax, gạch Vicenza, thiết bị cầm tay Bosch, sơn Dulux, dây cáp điện Daphaco,…

Anh Phước, ngụ quận Tân Bình chia sẻ: “Năm trước, khi chuẩn bị xây nhà thì Covid-19 ập đến khiến gia đình phải tạm dừng thi công, lùi kế hoạch thực hiện sang năm 2022. Tôi có đi dò giá ở vài nơi thì thấy giá bị đội lên nhiều quá, hơn nữa mỗi nơi một giá khiến vợ chồng tôi cũng hoang mang. Biết đến siêu thị Hoa Sen Home, vợ chồng tôi có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn sản phẩm khi giá được niêm yết rõ ràng, đa dạng sản phẩm, lại còn được khuyến mãi. Việc này giúp gia đình tôi tiết kiệm được kha khá chi phí xây nhà”.

Giá các loại vật liệu xây dựng tăng vọt khiến nhiều người dân có kế hoạch xây dựng nhà cửa cũng đắn đo, suy đi tính lại; vì vậy mà người tiêu dùng cần có phương án, kế hoạch cụ thể trước khi thi công nhà. Việc lựa chọn các siêu thị vật liệu xây dựng uy tín là cơ hội tốt để mua các sản phẩm vật liệu xây dựng và nội thất với giá ưu đãi.