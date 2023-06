Hơn 100 lao động mất tiền oan vào tập đoàn “ma”

TAND TP Hà Nội vừa xử phạt bị cáo Lại Thị Vân (SN 1980, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) mức án chung thân và Phạm Bá Trạc (SN 1959, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xuất hiện thêm bị hại, nâng tổng số bị hại lên 138 người với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 38,6 tỷ đồng.

CHIÊU LỪA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THEO DIỆN “BẢO LÃNH DOANH NGHIỆP”

Nhóm anh Phạm Anh T. (SN 1981, ở Quảng Bình) tố cáo bị Vân và Trạc chiếm đoạt hơn 10,8 tỷ đồng theo hình thức sang Úc diện bảo lãnh doanh nghiệp. Anh T. cho biết đã nhận tiền của em trai, họ hàng và 28 người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trạc và Vân đã viết giấy hứa hẹn đưa lao động sang tập đoàn Ydeet, Úc, cam kết trong thời hạn 30 ngày sẽ sang. Tuy nhiên, đến hạn, cả hai không thực hiện theo cam kết.

Còn nhiều trường hợp khác bị thiệt hại nặng nề với số tiền là hơn 500 triệu đồng.

Vân và Trạc hầu tòa ngày 1/6.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2020, Công an Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Khi các bị hại đòi lại tiền thì Trạc, Vân bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Theo đó, từ năm 2015 - 2017, mặc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng Vân và Trạch vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người rằng Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Còn Trạc được giới thiệu là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Trạc, Vân cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 - 4 năm với mức lương khoảng từ 3.000 - 4.000 USD/tháng. Muốn sang Úc làm việc, người lao động phải nộp chi phí từ 5.000 - 30.000 USD, tùy theo vào từng công việc.

Đơn cử như lao động làm mía đường có chi phí từ 5.000 - 10.000 USD/lao động; lao động hái cà chua từ 20.000 - 30.000USD/lao động...

Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000 - 10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người có nhu cầu sẽ được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Để mọi người tin tưởng, Trạc, Vân đã đưa họ đến phòng làm việc của Phạm Bá Trạc tại một cơ quan nhà nước. Tin tưởng thông tin Trạc, Vân đưa ra là thật nên nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho cặp đôi này để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Sau khi nhận tiền, Trạc, Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội. Tiếp đó, 2 bị can thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA, địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA.

Tiếp đến, người lao động được đưa đến một địa điểm ở phố Lò Đúc (Hà Nội) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Nhưng sau đó, Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Trạc, Vân viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến Cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan công an.

Tại Cơ quan điều tra Trạc, Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên.

TRUY DẤU VẾT TẬP ĐOÀN “MA”

Quá trình điều tra, Trạc và Vân khai nhận, Vân là người quản lý số tiền của các bị hại, người trung gian. Khi Trạch có việc cần sử dụng tiền thì Vân đưa tiền. Đến nay, cả hai không có khả năng khắc phục.

Còn Trạc khai nhận, năm 2012, Trạc có đến Úc và gặp Lê Cảnh (không rõ nhân thân). Cảnh giới thiệu nguồn nhân công lao động tại trang trại chủ yếu là người Việt Nam. Cảnh đang cần tuyển khoảng 500-800 người lao động Việt Nam đến lao động tại trang trại. Cảnh đề nghị Trạc tìm người lao động có sức khỏe tốt để làm việc tại trang trại, chi phí mỗi người lao động xuất cảnh sang Úc lao động là 10.000 USD.

Sau khi về nước, Trạc đã nói với Vân và thỏa thuận thu mỗi người 10.500USD, sẽ đưa cho Cảnh 10.000 USD, còn giữ lại 500USD để chi tiêu. Vân có trách nhiệm tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rồi cùng Trạc thu tiền của người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Úc.

Trạc và Vân đã đưa cho Cảnh và một người phụ nữ tên Ngân (thư ký của Cảnh) khoảng hơn 1 triệu USD tại nhiều nơi như TPHCM, Hà Nội. -

Công an TP Hà Nội đã đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng chưởng lý Australia phối hợp xác minh đối với người có tên Lê Cảnh.

Kết quả, Cảnh sát Australia kiểm tra thông tin trên tất cả hệ thống dữ liệu và kết quả kiểm tra xác định không tồn tại Công ty, tập đoàn, tổ chức tên Ydeet. Địa điểm 108 Safari Place, Carabooda Western Australia 6033, Australia là địa điểm đang thi công và không có ai sinh sống và thuộc sở hữu của doanh nghiệp của Úc. Người bán mảnh đất này cho doanh nghiệp đều không liên quan đến bất cứ tổ chức, công ty, tập đoàn nào mang tên Ydeet.

Vì vậy, công an xác định lời khai của Vân và Trạc không có căn cứ và tuyên phạt mức án trên.