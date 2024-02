Hơn 100 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng trong 2 tháng đầu năm 2024

Số liệu báo cáo mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho thấy, khối lượng hàng hóa trong tháng đầu năm 2024 đạt 68,716 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ), chiếm trên 75% trong tổng khối lượng 111,614 triệu tấn hàng hóa thông qua trong 2 tháng.

Theo lý giải của Cục Hàng hải, sở dĩ tháng 01/2024 có sự tăng trưởng đột biến so với tháng đầu tiên của năm 2023 là do năm ngoái, tết đến sớm hơn và tháng 01 là tháng tết, khối lượng hàng hóa thấp nhất, trong khi tháng 01 năm nay là tháng giáp tết nên lượng hàng hóa tập trung cao nhất năm để chuẩn bị cho mùa tết.

Về cơ cấu hàng hóa, các loại hàng hóa có xu hướng tăng trưởng. Cụ thể: Hàng xuất khẩu ước đạt 28,684 triệu tấn và tăng 8%; hàng nhập khẩu ước đạt 33,884 triệu tấn và tăng 16%; hàng nội địa ước đạt 48,593 triệu tấn và tăng 4%; hàng quá cảnh xếp dỡ ước đạt 454 nghìn tấn.

Với hàng container, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính theo TEU, trong hai tháng đầu năm 2024 ước đạt 4,054 triệu TEUs, tăng 27% so cùng kỳ 2023; trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 1,323 triệu TEUs (tăng 20%), hàng nhập khẩu ước đạt 1,252 triệu TEUs (tăng 19%) và hàng nội địa ước đạt 1,478 triệu TEUs (tăng 40%). Riêng tháng 01/2024, nếu tính theo TEU thì sản lượng hàng hóa ước đạt 2,4 triệu TEUs và tăng 52%.

Về phương tiện vận chuyển, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bằng tàu biển (không bao gồm hàng quá cảnh không bốc dỡ) trong tháng 01/2024 đạt 47,404 triệu tấn và tăng 45% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa thông qua bằng các phương tiện thủy nội địa đạt 21,312 triệu tấn và tăng 38% so cùng kỳ.

Các khu vực, địa phương có sản lượng cao hàng hóa cao nhất nước, gồm: TP.HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng đều có mức tăng trưởng từ 43 - 53% (so cùng kỳ); Quảng Ninh tăng 34,2%. Một số khu vực có sản lượng tăng cao như Huế tăng 200%, Thanh Hóa tăng 64,8%, Đồng Tháp và Nghệ An cùng tăng 58%, Quảng Ngãi tăng 62%, Đồng Nai tăng 32%. Các khu vực Nha Trang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Cần Thơ tăng trên 10%. Riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, An Giang có mức giảm thấp…

Cùng với khối lượng hàng hóa thông qua tăng trưởng cao, Cục Hàng hải Việt Nam cũng ghi nhận khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong tháng 01/2024 tăng cao và tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khu vực có sản lượng container thông qua lớn Hải Phòng, TP.HCM, Vũng Tàu, cụ thể đều ghi nhận mức tăng từ 40 - 60% so cùng kỳ 2023. Các khu vực Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ đều tăng từ 49 - 144%. Không có khu vực nào có khối lượng hàng hóa thông qua giảm.

Riêng đối với Vũng Tàu, địa phương cảng đã thiết lập nhiều tuyến vận tải quốc tế trong thời gian gần đây, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, tính đến tháng 02/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thiết lập được 48 tuyến vận tải container vào Cái Mép - Thị Vải (CM-TV), tăng 4 tuyến so với năm 2023. Trong đó, mỗi tuần có 34 tuyến quốc tế gồm 11 tuyến nội Á, 4 tuyến châu Âu, 19 tuyến châu Mỹ và 14 tuyến nội địa.