HoSE nghẽn, tiền đổ sang UpCoM đẩy thanh khoản tăng 147% trong tháng 3

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường UPCoM tháng 3 tiếp tục có diễn biến khá sôi động.



Theo đó, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 81,41 điểm, tăng 6,62% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt hơn 1.078 tỷ đồng, tăng 4,71% so với tháng trước.

Đáng chú ý, HNX cho biết có 5 mã cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 3/2021 gồm: L45 tăng 322,73% lên từ 2.200 đồng lên 9.300 đồng; RGC tăng 307,5% từ 4.000 đồng lên 16.300 đồng; HFC tăng 194,74% từ 5.700 đồng lên 16.800 đồng; ICF tăng 111,11% từ 1.800 đồng lên 3.800 đồng và VHD tăng 109,23% từ 6.500 đồng lên 13.600 đồng/cổ phiếu.

Toàn thị trường có hơn 1,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tăng 131,53% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 146,96%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 80 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 51% so với tháng trước. Giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 61,06% so với tháng trước.

HNX cho biết, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2021 gồm: BSR với 405.857.032 cổ phiếu; DDV với 71.200.422 cổ phiếu; OIL với 69.241.082 cổ phiếu; ABB với 62.616.380 cổ phiếu và SBS với 57.128.460 cổ phiếu.

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 47,7 triệu cổ phiếu. tương ứng 2,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 1.083 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 1.034 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 49 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Cụ thể: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: BSR với 9.029.335 cổ phiếu; ABR với 4.950.000 cổ phiếu; ACV với 2.906.273 cổ phiếu; VEA với 2.045.296 cổ phiếu và QNS với 2.019.700 cổ phiếu

Đồng thời, 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: VTP với 4.373.221 cổ phiếu; VEA với 2.446.500 cổ phiếu; ACV với 2.380.342 cổ phiếu; QNS với 2.332.202 và MCH với 1.233.196 cổ phiếu.

Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 3/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 907 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ 37,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 377,2 nghìn tỷ đồng.