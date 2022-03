Hưng Vượng Developer hợp tác chiến lược với Crystal Bay

Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD) là nhà phát triển bất động sản cao cấp, đặc biệt là bất động sản đô thị biển - phong cách HomeResort, trải nghiệm độc đáo, làm giàu đời sống “thân - tâm” cũng như gia tăng giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

Thời gian qua, HVD đã không ngừng củng cố tiềm lực, mở rộng kết nối với các đối tác năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế.

Cụ thể, HVD đã hợp tác với hai thương hiệu danh tiếng là Best Western Hotels & Resorts và Marriott International tại dự án Venezia Beach. Crystal Bay chính là đối tác thứ ba giúp HVD dần hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ cao cấp và khác biệt mà HVD hướng tới.



Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển du lịch lữ hành, sở hữu nguồn khách quốc tế lớn. Thông qua 1.800 chuyến bay thuê chuyến trọn gói mỗi năm về Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Crystal Bay và các công ty thành viên đã phục vụ gần nửa triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là khách Nga. Trên hành trình phát triển của mình, Crystal Bay không ngừng kiến tạo hệ sinh thái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với các tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng All -in- one 5 sao cùng hàng loạt tiện ích quốc tế như bến du thuyền, cánh đồng khinh khí cầu, nhà tuyết Ski Dubai, công viên chuyên đề… mang lại nhiều giá trị, trải nghiệm và cảm xúc cho du khách.

“Sau sự hợp tác với hai thương hiệu hàng đầu Marriott International và Best Western, việc hợp tác với Tập Đoàn Crystal Bay chính là cam kết mạnh mẽ nhất của Hưng Vượng Developer về chất lượng dự án chuẩn 5 sao quốc tế”, ông Lê Quốc Kỳ Quang – Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Hưng Vượng Developer, khẳng định.

HVD là nhà phát triển dự án Venezia Beach thu hút sự chú ý bậc nhất thị trường Hồ Tràm – Bình Châu trong thời gian vừa qua. Việc ký kết hợp tác với Crystal Bay sẽ giúp Venezia Beach vận dụng nguồn dữ liệu khách hàng rất lớn của đối tác này trên khắp thế giới, gia tăng lượng khách lưu trú trong những kỳ nghỉ dài. Từ đó Venezia Beach sẽ tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng lợi nhuận và tạo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư vào dự án.

Thực tế, HVD với vị thế đã xác lập trên thị trường, ngày càng cho thấy tâm huyết - tầm nhìn - tiềm lực vững mạnh trong quá trình hiện thực hóa nâng tầm trải nghiệm cho du khách theo chuẩn mực quốc tế. Sự đồng hành với BW Premier Collection, đặc biệt Sheraton và nay là Crystal Bay là lời cam kết cao nhất cho chất lượng xứng tầm mà giới tinh hoa kỳ vọng ở HVD.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết với Crystal Bay, HVD đã giới thiệu ra thị trường xu hướng mới nổi bật trong thời gian tới: HomeResort, kết hợp 3 trong 1 cùng những giá trị của dự án tạo nên một hệ sinh thái độc đáo và đẳng cấp tại Venezia Beach. Một đô thị biển - phong cách HomeResort hoàn toàn mới, nổi bật dẫn đầu thị trường cùng với lễ ký kết hợp tác chiến lược sẽ là một bước ngoặt khẳng định sự thành công của dự án. Cảm giác thân thương trở về tổ ấm với những dịch vụ, tiện nghi đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Nơi nhà là resort - một ý tưởng phát triển táo bạo và hợp thời khi nhận thức về giá trị sống và thụ hưởng đã thay đổi trước quá nhiều tác động.

Sở hữu những yếu tố sáng giá, tựa đại ngàn - trên đại dương, tam thủy hội tụ, Venezia Beach khơi mở cuộc sống phồn vinh thượng lưu như những cư dân vùng đất Italy hào hoa. Mở cửa là đường - sau nhà là dòng nước mát xanh êm trôi, cận kề những tuyệt phẩm thiên nhiên như suối khoáng nóng quý hiếm bậc nhất miền Nam, rừng nguyên sinh hơn 11.000 ha, bãi biển nguyên sơ và khí hậu ôn hòa quanh năm. Hội tụ 14 cụm tiện ích hiện đại chú trọng vun dưỡng sức khỏe, nâng niu mọi giác quan. Tất cả là bệ phóng để Venezia Beach hiện thực chiến lược xu hướng “wellness luxury”, phục hồi thân - tâm - trí theo những quy chuẩn hoàn toàn mới từ trước đến nay.

“Dữ liệu khổng lồ của Marriott International, Best Western và Crystal Bay sẽ giúp chúng tôi gia tăng lượng khách lưu trú trong những kỳ nghỉ dài ngày. Từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định cũng như gia tăng giá trị tài sản bền vững cho khách hàng sở hữu các sản phẩm tại Venezia Beach”, ông Lê Quốc Kỳ Quang nhấn mạnh.