Hướng đi riêng của Tập đoàn Nam Long giúp gia tăng giá trị bất động sản

Khu đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng số lượng tiện ích, cảnh quan mà còn được đo bằng nụ cười, niềm hạnh phúc của cư dân, đó mới là giá trị cao nhất mà mỗi chủ đầu tư hướng tới khi phát triển dự án, để kiến tạo một cộng đồng sầm uất.

HÌNH THÀNH NHỮNG KHU ĐÔ THỊ "SỐNG"

Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy… luôn nằm trong danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, bởi cộng đồng cư dân tại đây luôn tìm thấy sự cân bằng ở khoảnh khắc cả gia đình quây quần hay cùng nhau trò chuyện với bạn bè. Bên cạnh đó, hệ thống phúc lợi về giáo dục, y tế cũng được bố trí đầy đủ tại nơi an cư, giúp cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và tìm kiếm giây phút an yên.

Những năm gần đây, trên bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới do World Happiness Report công bố, Việt Nam cũng liên tục thăng hạng. Một trong các yếu tố làm gia tăng giá trị hạnh phúc của cộng đồng đó là hình thành sự xuất hiện của các khu đô thị văn minh, cùng đẳng cấp, được quy hoạch khoa học, tích hợp nhiều chức năng hỗn hợp trong một dự án như nhà ở, bán lẻ, giáo dục, giải trí… hay còn gọi là khu đô thị tích hợp - nơi tất cả mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng.

Là một trong những chủ đầu tư uy tín trên thị trường bất động sản, với gần ba mươi năm kinh nghiệm, mang tâm huyết kiến tạo những đô thị hạnh phúc, Nam Long Group đã phát triển nhiều khu đô thị tích hợp tầm cỡ, quy hoạch hoàn chỉnh, mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng và nhanh chóng thu hút sự dịch chuyển của cư dân về an cư, lạc nghiệp. Tất cả mọi chi tiết trong khu đô thị từ quy hoạch tổng thể, tiện ích, hạ tầng, kiến trúc... đều được tính toán kỹ lưỡng, bài bản và khoa học, đảm bảo phục vụ cư dân một cách trọn vẹn.

Khu đô thị tích hợp do Nam Long Group đầu tư được xây dựng trên 4 nền tảng: Hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch phức hợp kết hợp với các chương trình tạo điểm đến; ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản lý vận hành khu đô thị nhằm đáp ứng 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu của cuộc sống: Sống - làm việc - học tập - giải trí - mua sắm. Điều này không chỉ làm gia tăng mức độ hài lòng cuộc sống của cư dân tại dự án mà còn thúc đẩy mong muốn thay đổi chốn an cư của cộng đồng, khát khao được an cư trong một không gian tích hợp, tiện nghi.

Bền bỉ trên hành trình này, hiện nay Nam Long Group đang ghi dấu ấn thông qua một số khu đô thị tích hợp như: Waterpoint (355ha tại Long An, giai đoạn 1 khoảng 165 hecta), Mizuki Park (26ha tại Tp.HCM). Điều mà “ông lớn” này dồn lực xây dựng là chất lượng sống khác biệt và dự án sau phải cao cấp hơn dự án trước. Từ vùng đất trống, chỉ một thời gian ngắn sau khi triển khai, Nam Long Group đã hình thành nên cộng đồng cư dân gắn kết, hệ thống tiện ích được phát triển đáp ứng cho cuộc sống tiện nghi cùng cảnh quan công viên rợp bóng cây xanh, cảnh sắc đi vào lòng người.

BẢO CHỨNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO CHỦ SỞ HỮU

Đầu tư vào môi trường sống là yếu tố giúp khu đô thị tích hợp mang thương hiệu Nam Long Group trở thành điểm hẹn an cư lý tưởng cho cộng đồng và bảo đảm giá trị bền vững theo thời gian.

Lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển, các dự án của Nam Long Group mang đến một không gian đáng sống và một tài sản đáng tự hào. Tại đây, bức tranh cuộc sống tràn đầy hạnh phúc được tái hiện rõ nét. Con trẻ ngập tràn niềm vui vì được thoải mái chơi đùa, sáng tạo trong một không gian xanh mát. Người trẻ hạnh phúc vì tìm thấy điểm tựa bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Ông bà, bố mẹ được thư giãn vì sống trong trong môi trường trong lành, thoáng đãng.

Bên cạnh hạ tầng kết nối đồng bộ với khu vực, Nam Long Group còn đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ sinh thái tiện ích đa dạng trong khu đô thị xanh, đem thiên nhiên vào từng ngôi nhà với thiết kế “vườn trong nhà, nhà trong vườn, nhà trong công viên”. Điều này không chỉ thỏa mãn giấc mơ sống xanh của cư dân đô thị mà còn thôi thúc con người bước ra bên ngoài vui chơi, vận động, tản bộ và giao lưu, kết nối. Môi trường sống tuyệt vời của khu đô thị với đa dạng dòng sản phẩm sử hữu đa dạng mức giá “vừa túi tiền" phù hợp với khả năng lựa chọn và chi trả của nhóm khách hàng ở thực.

Chính vì thế, không khó để lý giải về sức hút của các dự án do Tập đoàn Nam Long triển khai. Điển hình như hồi tháng 4 năm nay, hơn 200 sản phẩm của hai phân khu Rivera 2, Aquaria 2 thuộc Waterpoint hay 600 căn hộ biệt lập Flora Mizuki MP6-MP7-MP8 của Mizuki Park đã chính thức có chủ nhân chỉ trong vòng 2 giờ.

Khu đô thị tích hợp Waterpoint thu hút sự chú ý của khách hàng chỉ sau 2h ra mắt.

Việc chú trọng đến không gian sống, chất lượng an cư mà các chương trình tạo thị, hoạt động tạo điểm đến cũng chính là lý do giúp các dự án của Nam Long có tỷ lệ lấp đầy cao chỉ sau một thời gian ngắn đi vào vận hành. Điển hình như khu đô thị Mizuki Park giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90% sau 12 tháng bàn giao. Giá trị tài sản bất động sản cũng không ngừng gia tăng giá trị theo lộ trình phát triển khu đô thị, đem lại lợi nhuận lâu dài và bền vững cho chủ sở hữu.

Tiếp tục mục tiêu phát triển các khu đô thị tích hợp thúc đẩy sự dịch chuyển xu hướng sống mới của cộng đồng, mặc dù gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của dịch bệnh, tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Nam Long đã hợp tác cùng doanh nghiệp Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties để phát triển Izumi City 170ha với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tọa lạc tại khu vực kinh tế sôi động nhất khu Đông Tp.HCM, vị trí trái tim quần thể đô thị hiện đại như khu đô thị Vinhomes Grand Park, Aqua City, Swan Bay… khu đô thị tích hợp Izumi City có quy mô 170ha được kỳ vọng ghép thêm một mảnh ghép hoàn chỉnh cho cộng đồng cư dân hiện đại phía Đông thành phố. Với lợi thế vị trí đắc địa, trong không gian được quy hoạch hoàn chỉnh, Izumi City được kỳ vọng sẽ sớm trở nên nhộn nhịp, phồn vinh.

Bằng kinh nghiệm, năng lực triển khai cũng như sự chăm chút tỉ mỉ của chủ đầu tư Nam Long, Izumi City được kỳ vọng sẽ luôn giữ sức sống bền vững, thiết lập nên định nghĩa mới về khu đô thị hạnh phúc.