Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Tâm điểm kết nối thịnh vượng

Theo phân tích của bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển, CBRE Việt Nam thì vị trí và khả năng tiếp cận là yếu tố đầu tiên tác động đến sự thành bại của shophouse. Do vậy, khi lựa chọn shophouse, các nhà đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng về vị trí của dự án từ tọa độ vĩ mô đến vi mô. Nói cách khác, liên kết khu vực tốt là những yếu tố hàng đầu để lựa chọn được shophouse chất lượng. Trong đó, yếu tố vị trí được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do tại sao cùng là dự án shophouse nhưng chỉ cần khác biệt về vị trí sẽ có giá chênh đến vài tỷ đồng.

Vị trí cũng chính là lợi thế cạnh tranh của shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa so với các dự án khác trên địa bàn khi sở hữu tọa độ “vàng” với liên hết vùng, hứa hẹn sẽ mang đến cho các chủ nhân tương lai cũng như cư dân vùng lân cận một đại lộ vui chơi, giải trí, mua sắm sầm uất bậc nhất Long An.

Tọa lạc tại vị trí cực hiếm - tuyến đường huyết mạch thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Imperia Grand Plaza Đức Hòa sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội và ưu thế đón đầu “cơn khát” bất động sản thương mại đẳng cấp. Với lợi thế trải dài xuyên suốt dọc hai bên đường 3/2 bế thế nhất trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, các căn shophouse tại dự án mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho khách hàng nhanh nhạy.

Đây được xem là sản phẩm nhà phố thương mại đúng nghĩa khi 100% căn shophouse đều nằm trên mặt tiền đường huyết mạch, được quy hoạch chuẩn chỉnh. Một tọa độ giao thương, mua sắm sầm uất đồng bộ ngay tại giao lộ trung tâm, nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố mang đến cơ hội khai thác kinh doanh chưa từng có tại đây, kết nối buôn bán và một cuộc sống năng động, đầy hứng khởi.

Không chỉ sở hữu vị trí tọa độ “vàng” khi nằm ở trục đại lộ trung tâm của thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Imperia Grand Plaza Đức Hoa còn nằm trong một liên kết vùng hoàn hảo với ngàn tiện ích đa dạng bổ trợ cho đại lộ thương mại sầm uất trong tương lai.

Kết nối trực tiếp với dự án trong bán kính 1km là chuỗi trung tâm hành chính đầu não của toàn huyện Đức Hòa: cách UBND huyện Đức Hòa 300m, các Bệnh viện Xuyên Á 500m, cách trường THPT Hậu Nghĩa 500m, cách sân vận động, nhà thiếu nhi huyện Đức Hòa 50m, cận kề chợ Bàu Trại, Công viên Võ Tấn Đồ, các ngân hàng, trường học…

Trong vòng bán kính từ 3 đến 15km là các khu công nghiệp Đức Hòa, khu công nghiệp Xuyên Á, khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, làng cổ Phước Lộc Thọ, chùa Linh Sơn… với lượng công nhân, chuyên gia làm việc hay khách du lịch đến tham quan rất đông. Đây là đối tượng khách hàng tiềm năng sẽ mua sắm, giải trí tại đại lộ thương mại trong tương lai.

Dự án tiếp giáp với các huyện trọng điểm và Tp.HCM nhờ hạ tầng giao thông hiện đại.

Việc sở hữu một liên kết vùng hoàn hảo sẽ thúc đẩy sự phát triển nói chung của Imperia Grand Plaza Đức Hòa, mang đến sự thuận tiện cho cư dân và khách hàng đến mua sắm, vui chơi, giải trí tại đây. Đó cũng chính là tiềm năng sinh lời đáng mơ ước mà các nhà đầu tư hướng đến.

Bên cạnh đó, hiện nay thị trường bất động sản Long An đã và đang là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Sôi động nhất là khu vực tiếp giáp với Tp. HCM như huyện Đức Hòa. Năm 2021, khi Long An trở thành điểm đến thu hút vốn FDI mạnh mẽ thì huyện Đức Hòa chính là đơn vị đầu tàu trong nền kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, quá trình đưa huyện Đức Hòa lên thành phố trực thuộc tỉnh Long An (đô thị loại III) như một lẽ tất yếu. Đó cũng là một tín hiệu tích cực giúp thêm đà bứt phá đối với thị trường bất động sản tại đây.

Bởi rõ ràng khi lên thành phố thì huyện Đức Hòa sẽ còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, nơi đây đã và đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi một loạt các dự án nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng “khủng” được đầu tư. Hiện, tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ để đến quý 2/2022 sẽ khởi công 5 dự án giao thông kết nối Tp.HCM và liên vùng. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 1.600 tỷ đồng.

Nhờ các tuyến đường mạch máu này, từ Imperia Grand Plaza Đức Hòa chỉ mất khoảng 45 phút để di chuyển về trung tâm Tp.HCM. Song song đó, vị trí dự án cũng đóng vai trò đón đầu nhiều dự án phát triển hạ tầng liên kết vùng giữa Tp.HCM với các thủ phủ công nghiệp phía Tây đang thành hình.

Dự án tọa lạc tại tọa độ giao thương sầm uất - Tâm điểm kết nối đa chiều.

Theo nhận định của giới chuyên gia, thời gian tới, huyện Đức Hòa và tỉnh Long An sẽ có sức bật phát triển kinh tế vượt trội. Thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi, đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, thu hút nhiều dự án quy mô xứng tầm trong khu vực.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội cùng số lượng chỉ hơn 400 suất đầu tư giới hạn chắc chắn sẽ mang lại sự khan hiếm và khẳng định giá trị lâu dài của các sản phẩm shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại thành phố tương lai.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://imperiagrandplazaduchoa.vn/

Công ty cổ phần Đông Tây Land (Hotline: 0977 487 777)

Công ty cổ phần Đầu tư T&A (Hotline: 0901 467 678)

Công ty cổ phầnThương mại và Dịch vụ Bất Động Sản An Vượng Land (Hotline: 0973 997 337)

Công ty cổ phần Dịch vụ Nam Bộ Invest (Hotline: 0909 109 828).