Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 9% chủ yếu là chuyên gia, lao động nước ngoài

Theo thống kê từ Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2021 ước tính đạt 17,7 nghìn lượt người, tăng 9% so với tháng trước nhưng giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước do nước ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 11.118 lượt người, giảm 99,3%; khách đến bằng đường bộ đạt 6.575 lượt người, giảm 97,8%; khách đến bằng đường biển chỉ đạt 43 lượt người, giảm 99,9%.

Trong tháng, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á đạt 15.822 lượt người, chiếm 89,2% tổng số khách quốc tế, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ tất cả các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 7.243 lượt người, giảm 98,9%; Hàn Quốc 3.903 lượt người, giảm 99,2%; Đài Loan 1.018 lượt người, giảm 98,7%; Nhật Bản 831 lượt người, giảm 99,1%.

Khách đến từ châu Âu tháng Một ước tính đạt 1.185 lượt người, giảm 99,5% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 486 lượt người, giảm 99,6%; khách đến từ châu Úc đạt 121 lượt người, giảm 99,8%; khách đến từ châu Phi đạt 122 lượt người, giảm 98%.