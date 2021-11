Khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội và TP.HCM: Trông chờ vào khách chuyên gia

Khả năng đón tiếp du khách quốc tế sớm nhất thông qua chính sách “hộ chiếu vaccine” sẽ là cơ hội tốt cho thị trường du lịch Việt Nam. Đây cũng là điểm bắt đầu phục hồi công suất phòng khách sạn vốn đã bị sụt giảm nghiêm trọng từ năm 2020.

Tuy nhiên, thị trường khách sạn sẽ chưa thể bắt đầu hồi phục khi việc mở cửa hàng không, tiếp đón du khách vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

HÀ NỘI: CÔNG SUẤT PHÒNG GIẢM MẠNH

Theo báo cáo thị trường khách sạn quý 3/2021 của CBRE, tính đến hết quý 3/2021, trên địa bàn Hà Nội tại thị trường khách sạn 4-5 sao có tổng cộng 8.407 phòng với 38 dự án.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, quý 3/2021.

Nhiều khách sạn thực hiện giãn cách xã hội nên công suất phòng bình quân chỉ đạt 26%, tiếp tục giảm so với cùng kỳ 2020 và giảm gần 55 điểm % so với quý 3/2019, giai đoạn trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

Do đó, giá phòng bình quân giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 16,4% so với quý 3/2019, đạt 94,4 USD/phòng/đêm.

"Các dự án khách sạn 5 sao sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt ở phân khúc này trong tương lai, đòi hỏi các khách sạn hiện hữu phải liên tục đổi mới, cải tạo để giữ được vị thế của mình trên thị trường". CBRE.

Doanh thu trên số phòng (RevPAR) cũng giảm 14% so với cùng kỳ 2020 và giảm mạnh 73% so với cùng kỳ 2019, chỉ đạt gần 25 USD/phòng/đêm. Khách nội địa và khách quốc tế từ khu vực Đông Bắc Á được kỳ vọng sẽ là yếu tố dẫn dắt giai đoạn đầu của quá trình phục hồi sau khi đại dịch được kiểm soát.

Trong năm 2022, dự kiến thị trường khách sạn sẽ chỉ chào đón thêm 01 dự án mới là Khách sạn Grand Mercure Hà Nội.

Tuy nhiên, việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine sẽ góp phần giúp các dự án như Westin Hà Nội, Four Seasons Hà Nội và Hilton Hà Nội Westlake nhanh chóng phục hồi việc xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động năm 2023.

Từ nay đến cuối năm 2021, nguồn cầu chính vẫn được kỳ vọng vào lượng khách chuyên gia, hoặc khách doanh nhân từ các địa phương khác đến Hà Nội làm việc khi giãn cách xã hội được nới lỏng.

Việc Hà Nội cho phép mở lại các cơ sở lưu trú cùng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng sẽ là những bước đi nhằm vực dậy du lịch trong nước, ngành du lịch dự kiến sẽ bắt đầu hồi phục vào năm 2022.

TP.HCM: DOANH THU TRÊN SỐ PHÒNG CÒN 1/3

Trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TP.HCM tiếp tục giảm 31% so với cùng kỳ năm 2020, với 7,8 triệu lượt khách được ghi nhận, trong khi đó khách du lịch quốc tế hầu như không có.

Ghi nhận của CBRE trong quý 3/2021 tại TP.HCM cho thấy thị trường khách sạn 4 – 5 sao có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án.

Giá phòng hạng 4-5 sao trong quý 3/2021 giảm gần 27% so với cùng kỳ 2020, chỉ đạt 61 USD/phòng/đêm.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, quý 3/2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài với diễn biến khó lường, các khách sạn đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để nhanh chóng thích nghi như đăng ký làm cơ sở cách ly có trả phí, hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn.

Nhờ vậy, công suất phòng bình quân quý 3/2021 được cải thiện đáng kể, đạt 35% và tăng 17 điểm % so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu trên số phòng (RevPAR) trong quý này cũng ghi nhận mức tăng gần 42% so với quý 3/2020, đạt 21,3 USD/phòng/đêm.

Thị trường khách sạn 4 – 5 sao đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với giai đoạn dịch mới bùng phát hồi 2020, nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức khá thấp so với thời điểm trước dịch.

TP.HCM hiện đang từng bước nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ được vận hành trở lại với điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống dịch.

Lộ trình khôi phục hoàn toàn về trạng thái ”bình thường mới” của thành phố dự kiến trong quý 4/2021. Tiến độ triển khai tiêm vaccine tại TP.HCM nói riêng và tại các tỉnh thành khác cũng đang được tích cực đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Thị trường khách sạn được kỳ vọng hồi phục và có nhiều bước tiến hơn trong năm tiếp theo, khi Việt Nam bắt đầu triển khai kế hoạch mở lại đường bay thương mại quốc tế đón khách du lịch nước ngoài trở lại.

Các quốc gia Đông Nam Á khác bao gồm: Thái Lan, Singapore và Malaysia cũng chuẩn bị cho trạng thái “bình thường mới” và bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ.