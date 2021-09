Nhờ đâu mà một khách sạn mới ở Hà Nội được lên tạp chí Time?

Ra mắt tháng 4/2021, khi ngành du lịch đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đi vào vận hành, khách sạn Capella Hanoi đã lập tức khẳng định được đẳng cấp của mình, khi trở thành “Khách sạn mới tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương” trong danh sách The Luxe List - bảng xếp hạng thường niên của tạp chí DestinAsian. Đây là khách sạn đầu tiên do thương hiệu khách sạn danh tiếng toàn cầu của Singapore - Capella Hotels & Resorts vận hành tại Việt Nam.

Là tạp chí uy tín bậc nhất nước Mỹ suốt gần 100 năm qua, danh sách “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới” của Time luôn là bảng xếp hạng uy tín hàng năm dành cho giới xê dịch. Việc Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc được vinh danh trong danh sách trên đã thể hiện khả năng thích ứng và không ngừng đổi mới của những điểm đến này. Trong đó, sự góp mặt của các khách sạn mới như Capella Hanoi hay New World Phu Quoc Resort đã góp phần làm nên sức hấp dẫn đối với thị trường quốc tế.

Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam được tạp chí Time mô tả “đang từng ngày phát triển, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn bản sắc mạnh mẽ của mình”. Và minh chứng cho sự phát triển cân bằng này chính là sự ra đời của khách sạn Capella Hanoi. Tọa lạc tại số 11 Lê Phụng Hiểu, Capella Hanoi mang trong mình kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920.

Khách sạn được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley, cha đẻ của Capella Ubub tại Bali, đạt danh hiệu "Khách sạn số 1 thế giới năm 2020" do do tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Đây cũng là khách sạn đầu tiên tại Hà Nội của vị kiến trúc sư tài ba này, sau chuỗi khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc.

Tạp chí Time cho rằng khách sạn này là một điểm nên ghé thăm khi tới Hà Nội. Bạn có thể sẽ ấn tượng trước những phục trang của các nghệ sĩ opera, các bộ đồ ăn cổ điển đặc sắc được trang trí trong khách sạn. Salon được trang trí tinh xảo, đầy nghệ thuật mang tên Diva’s Lounge (Phòng chờ của diva). Đến quầy bar Diva's Lounge, du khách thưởng thức những ly coktail cầu kỳ, mang dấu ấn và câu chuyện của những nữ diva lừng danh thế giới thập niên 20.

Điểm nhấn tiếp theo là nhà hàng mang tên Backstage (Cánh gà sân khấu) sang trọng với các chi tiết nhung đỏ như những rạp hát thực thụ. Đồ vật trang trí tại đây là những rương hòm, trang phục, cổ vật, nội thất gợi nhắc một không gian xa hoa, nơi nghệ sĩ tụ họp, trang điểm và thư giãn, chuẩn bị cho những tiết mục bùng nổ của mình ở thời vàng son của nghệ thuật opera.

Các công trình bên trong khách sạn đều mang âm hưởng của kiến trúc Art Deco. Hồ bơi trong nhà được thiết kế giống như một thiên đường cho giọng hát của các ca sĩ opera được nghỉ ngơi sau trình diễn. Trong khi đó, Auriga Spa là nơi cho du khách nghỉ dưỡng, xoa dịu các giác quan. Tại đây, khách được trải nghiệm sự pha trộn giữa kỹ thuật spa hiện đại với các nguyên liệu thiên nhiên, kết hợp với đánh giá tác động của chu kỳ mặt trăng lên thể trạng du khách để mang đến liệu trình thư giãn và hiệu quả.

Capella Hanoi chỉ sở hữu 47 phòng nghỉ và phòng suite. Nhưng mỗi căn phòng là một kiệt tác riêng có gắn với tên tuổi một nghệ sĩ lừng danh hay một huyền thoại trong quá khứ. Không có sự lặp lại giữa bất kỳ phòng nghỉ nào ở đây, bởi thế nên, từ các món đồ nội thất được tạo tác riêng, những bức chân dung nghệ sĩ được vẽ bởi danh họa Kate Spencer, cho đến không gian thiết kế đều thể hiện rõ cá tính, đam mê và cả những câu chuyện đời có đủ buồn vui, hài hước lẫn bi kịch của các nghệ sỹ.

Nét đẹp kiến trúc và thiết kế nội thất đầy ấn tượng đã giúp Capella Hanoi dù vừa mới đi vào hoạt động nhưng từng được nhiều lần vinh danh bởi các tạp chí và giải thưởng uy tín. Auriga Spa tại Capella Hanoi cũng vừa lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng AHEAD Awards 2021 cho Spa có thiết kế đẹp nhất châu Á.

Với tiện nghi hiện đại cùng dịch vụ cá nhân hóa từ Capella Hotels & Resorts, Capella Hanoi là cái tên đảm bảo cho những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tế bậc nhất. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 6,5 triệu đồng. Chỗ nghỉ có lễ tân 24 giờ, dịch vụ phòng và wifi miễn phí trong toàn bộ khuôn viên. Du khách có thể đọc báo và sử dụng máy fax, photocopy... tại khách sạn.